Información sobre el estado del puente, fechas y un historial de las inspecciones: las peticiones del PP al Principado sobre las obras del puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama

El Partido Popular (PP) exigirá al Principado un informe completo de la inspección realizada en el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón, con “el estado real cables, los anclajes y el pilón, así como de los pilares”. Reclamará, además, el historial de inspecciones desde 1991, con información sobre el plan de conservación, el alcance, el plazo y el coste real, y pedirá un compromiso con el valle del Nalón para compensar el perjuicio a vecinos y transportistas y que el tráfico pesado tenga una alternativa digna mientras duren las restricciones. Así lo aseguró el diputado regional del PP, Pedro de Rueda, en las inmediaciones del puente atirantado, donde se incrementarán las restricciones de circulación en una infraestructura clave para la movilidad en la comarca.

“El Principado no ha hecho un mantenimiento periódico del puente atirantado y las consecuencias las están pagando los vecinos y los transportistas”, denunció el parlamentario popular. Los trabajos en la estructura obligarán a cerrar desde el próximo lunes, 29 de junio, y hasta el 31 de julio la circulación en el carril de sentido Oviedo los días laborables en horario de 9.00 a 19.00 horas. Un corte que se une a las restricciones al tráfico pesado, con la prohibición de paso a los vehículos de más de 3.500 kilos, y limitaciones de velocidad para el resto. Además, la instalación de un pórtico de protección que permita la revisión de la parte más alta de los 32 tirantes del puente obliga al corte total de la circulación este viernes y este sábado en horario de 23.00 a 6.00 horas.

Trabajos en el puente atirantado, que cortaron la circulación de vehículos por el puente viejo de Sama. / LNE

De Rueda resaltó que estas restricciones provocan “pérdidas económicas” para los transportistas, que “tienen que dar un rodeo”, además de una “pérdida de tiempo”, dijo. Afecta, además a los vecinos de la zona, ya que a las restricciones se une que “el paso de tráfico pesado por el núcleo urbano, al tener que ser desviado, y eso afecta a los usuarios, con las consiguientes molestias de tráfico y los evidentes perjuicios medioambientales que soportarán durante meses.

Grúas

Y esta situación se prolongará “sine die, porque a día de hoy nadie puede asegurar hasta cuándo durará”. “Ya nos avisó el Principado de que esto va para meses, a ver hasta cuando…”, comentó el parlamentario del PP, que estuvo acompañado en Sama junto a la presidenta del PP de Langreo, Ana López-Clavería, la concejala del PP en Langreo Cristina Cuesta y el presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, José Manuel Pimentao. A unos metros, en el puente viejo del distrito langreano, se había instalado una grúa donde un operario realizaba trabajos en la estructura atirantada del Corredor del Nalón, que discurre por encima. Muy cerca, en el paseo de los Llerones, otra grúa, que genera limitaciones en el tránsito de los peatones.

Las dos grúas instaladas para ejecutar las obras en la estructura. / LNE

“Decir que esto es un mantenimiento periódico es llamar tontos a los transportistas y a los habitantes del valle del Nalón”, dijo Pedro de Rueda, que remarcó que la vía soporta en este tramo que discurre por Langreo el paso de más de 20.000 vehículos diarios. “Todo esto se quiere camuflar como un mantenimiento preventivo cuando, en realidad, es la consecuencia de la falta del mismo durante décadas,” lamentó.

Incidió en que “la incompetencia del Gobierno de Barbón devuelve a los habitantes de la zona al momento en el que el tráfico pasaba por el centro de los núcleos”. El puente atirantado de Sama fue construido en 1991 y, manifestó, “tendría que tener, según los ingenieros consultados, revisiones exhaustivas anuales”. “El Principado dice que hizo una en 2025, pero no habló de más y debería tener, al menos, siete”, añadió.

Programa de conservación

El parlamentario regional del PP destacó que la última información facilitada por la Consejería de Movilidad evidencia la importancia de las actuaciones previstas. Los trabajos rutinarios, afirmó, “no exigen escanear los cables con un robot. No exigen frenar el firme, realizar ensayos de resistencia del hormigón ni analizar el pilón. Eso no se le hace a un puente que está bien; eso se hace a un puente sobre el que hay serias dudas”. “¿Por qué no se habla del resultado de la inspección?”, se pregunta.

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“El Gobierno regional presume de un programa de conservación de más de veinte millones para toda la red y si ese programa funcionara, no se habría llegado a la situación actual, ya que un puente de 1991 no se deteriora así de un día para otro”, subrayó. Comentó que la corrosión es el resultado de años de filtraciones de agua que no se han atajado a tiempo y exigió conocer cuánto se ha invertido en este puente y desde cuándo se conocía su estado real. “Esto es, una vez más, el patrón de este Gobierno de Barbón: mucho anuncio y poca ejecución, mucho dinero sobre el papel y poco invertido sobre el terreno”, aseveró.