Rafael Abril Manso, magistrado pregonero de las fiestas de San Pedro: "La Felguera tiene un presente y un futuro esperanzador"

Rafael Abril Manso (Sotrondio, 1967) pidió este viernes la nacionalidad felguerina, “o al menos que me dejen en lista de espera”. Lo hizo esperando que su labor como pregonero de las Fiestas de San Pedro le sirviese para aprobar un examen al que lleva años opositando, y como buen jurista sabe bien lo que es eso. El magistrado, destinado en la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Oviedo, Plaza número 3, con sede en Gijón, será el próximo mes de septiembre el primer asturiano que trabajará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo. Antes, tuvo que enfrentarse a un jurado más complicado, a sus vecinos de La Felguera, donde reside desde hace treinta años. Lo hizo con un pregón cargado de emoción, de pasado, de presente y de futuro, y de recuerdo a los que ya no están.

Signos de mejoría

Abril Manso habló “con el respeto de quien sabe que está en una tierra con personalidad, con historia, con carácter y con una enorme dignidad. Con el cariño de quien, con el paso de los años, ha aprendido a querer a La Felguera no como un lugar prestado, sino como una parte de su propia casa”. Pese a nacer en Sotrondio ya estudió desde crío en La Felguera, donde se casó y tuvo dos hijos, y donde sigue viviendo. Ha visto el desarrollo del distrito en los últimos años y lo ha hecho con una mirada esperanzadora. “Hay signos concretos que invitan a mirar hacia adelante con confianza”, afirmó, para enumerar que “por fin llegó el soterramiento de las vías del tren en La Felguera. Si a ello unimos la modernización ferroviaria, las promociones de vivienda pública y alquiler asequible para jóvenes en Langreo, especialmente en el entorno de La Felguera y Langreo Centro, tenemos razones para pensar que contamos con oportunidades para nuestros jóvenes, para que quienes empiezan su vida adulta puedan quedarse aquí, construir aquí sus proyectos y formar parte activa del porvenir del concejo”. En su opinión, “todo ello demuestra que La Felguera tiene futuro”. “Ciertamente, ha tenido pasado y cuenta con una memoria que merece ser respetada pero también cuenta con un presente esperanzador, con talento, con jóvenes, con deporte, con ciencia, con proyectos y con capacidad para mirar hacia delante sin olvidar quién es”.

Emocionado recuerdo de Maxi

El pregonero tuvo un recuerdo muy especial para quien fuera presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, directivo del Unión Popular de Langreo y fundador del Lada Langreo, Maximino Martínez, Maxi, fallecido recientemente,“que pertenecía a esa clase de personas que hacen pueblo sin necesidad de proclamarlo; personas que trabajan, que acompañan, que empujan, que abren puertas, que sostienen ilusiones ajenas y que terminan siendo recordadas no solo por lo que hicieron, sino también por cómo lo hicieron. El fútbol asturiano le debe mucho, pero La Felguera le debe también algo más íntimo: el cariño de quien reconoce en él a uno de los suyos”.

La Banda de Gaites de Llangréu. / L. D.

También habló del Ramón y Luisa, propietarios de la sidrería El Gaucho, “uno de esos lugares que terminan siendo mucho más que un negocio. Son refugio, son costumbre, son conversación, son amistad, son historia diaria de un pueblo”.

No faltaron palabras de agradecimiento para la Sociedad de Festejos San Pedro, no solo por las celebraciones de estos días sino por la actividad que desarrollan durante todo el año. Rafael Abril Manso invitó a disfrutar e las fiestas, a reunirse con los que no siempre viven en La Felguera, porque para el pregonero, estos son días de reencuentros, de familia y de amigos. Con su pregón, dio el pistoletazo de salida a unas celebraciones que se prolongarán hasta el martes.

Sábado, 27 de junio

La jornada de este sábado 27 comienza a mediodía con los pasacalles amenizados por gaita y tambor de los Hermanos Cueto, mientras que los más pequeños podrán disfrutar de 11.30 a 14.30 de los juegos en formato gigante en el Parque Dolores F. Duro a cargo de Beki Smile. La tarde será para los amantes de las mascotas con el "Concurso desfile canino", también en el Parque Dolores F. Duro, seguido a las 19:00 horas por la representación teatral de "Cuando Tina encontró a Lina", de la compañía Ana Blanco, en el Teatro José León Delestal. La jornada se cerrará con la segunda gran verbena, amenizada por el grupo “Cuarta Calle”.

Domingo, 28 de junio

El domingo 28 la actividad comenzará por la mañana con una exposición de coches en la zona de Celestino Cabeza. El deporte tendrá su protagonismo con la exhibición a las 12.00 horas del Club Rítmica Ares en el Parque Dolores F. Duro. Durante el resto de la jornada, la música tomará las calles de La Felguera con pasacalles y un "tardeo" en el parque, para finalizar con la verbena con el grupo “La Bamba”.

Lunes y martes: los días grandes

El lunes 29, festividad de San Pedro, el programa oficial cuenta con la ofrenda floral (11.45 horas), la misa solemne (12.00 horas) y la posterior procesión con la Coral Maestro Lozano, además del concierto de la Banda de Música de Langreo (13.30 horas). La tarde incluirá una exhibición de Yoga (17.30 horas) y concluirá con la cuarta gran verbena con la “Charleston Big-Band”.

El martes 30, último día de los festejos se entregará el bollu y la botella de vino a los socios y se celebrará la tradicional jira en el prau Castandiello. El cierre de las celebraciones será con fiesta de la espuma (infantil y adultos) por la tarde en la Plaza David Vázquez y, como colofón final, el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Pinín a la medianoche, seguido de la actuación del grupo “Cinema”.