El fiscal Fernando Laserna deja Langreo tras 24 años de actividad profesional en el concejo

El fiscal Fernando Laserna Cocina (Algeciras, 1968), deja Langreo después de más de dos décadas de trabajo en el concejo y 17 años como fiscal decano de la sección territorial de Langreo de la Fiscalía del Principado de Asturias. Laserna cesa en el cargo para incorporarse, a petición propia, a la plantilla de Oviedo. El nombramiento fue aprobado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a propuesta de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, y ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fernando Laserna / FERNANDO RODRIGUEZ / LNE

El fiscal, un hombre con una enorme vocación de servicio, riguroso y con gran sentido del humor, está “muy ilusionado con esta nueva etapa profesional”, pero también “con mucha pena por dejar la sección en la que he desarrollado gran parte de mi actividad profesional”.

En su nueva etapa en Oviedo, Fernando Laserna pasará a formar parte de la sección de Violencia sobre la Mujer, que con su incorporación se verá reforzada y sumará cuatro fiscales. Laserna es también fiscal delegado de personas con discapacidad y mayores de Asturias desde febrero de 2025. Ingresó en la carrera fiscal en 1998 tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Oviedo. Su primer destino fue en la Audiencia Provincial de Pontevedra, desde donde se trasladó a Langreo, en el año 2002. Desde 2009 era Fiscal Decano de la sección territorial de Langreo de la Fiscalía asturiana, que atiende además los partidos judiciales de Laviana y San Martín del Rey Aurelio.

Además, Laserna es el representante de la Fiscalía Superior de Asturias en el Foro de Justicia y Discapacidad de la Fundación Aequitas del colegio notarial y uno de los integrantes del equipo de fiscales que durante este curso participó en el proyecto educativo “Una charla con el fiscal“, del que se beneficiaron más de 1.700 escolares de ESO y Bachillerato.

Ha impartido cursos de formación en materia de personas con discapacidad y mayores tanto en el Centro de Estudios Jurídicos como a funcionarios del Principado de Asturias y en los colegios de abogados de Oviedo y Gijón.

Casos más destacados

Como fiscal, ha participado en algunos de los casos más destacados de la historia reciente del valle del Nalón. En una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA señalaba que le quedaba clavada la espina de no haber podido resolver el crimen de Margarita Piloñeta (la mujer que recibió 47 puñaladas en su casa de Riaño en el año 2006). También investigó el asesinato de Eladio Fernández, un hombre de 43 años que acababa de prejubilarse de la mina. Lo estaba celebrando con su mujer y con su hija de diez años y lo mataron con un bate de béisbol al lado del sanatorio Adaro, en Sama (el caso, ocurrido en 2003, fue conocido como "el crimen del bate"). Fue una investigación durísima para encontrar a los motoristas que lo rodearon y acabaron implicados tres menores y dos adultos. Recientemente también ejerció la acusación pública en el asesinato de Iván Castro en un garaje de La Felguera (2017) o el de María Teresa Aladro en Laviana a manos de su exmarido (2021).

Sus compañeros han organizado una comida de homenaje para el próximo día 3 de julio en el Palacio de las Nieves.