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El gaitero Hevia y el encuentro de bandas, platos fuertes del festival FolkAyer que se celebra en Moreda

La celebración contará con un mercado minero, en la zona del campu de la iglesia

Un concierto del gaitero Hevia.

Un concierto del gaitero Hevia. / Mario Canteli

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L. Díaz

Moreda (Aller)

Moreda, en Aller, acoge estos días la celebración de FolkAyer, su festival de música tradicional, que cuenta con todo tipo de actividades relacionadas con este tipo de sones, y que este sábado contará con la actuación del gaitero Hevia y con el ya asentado encuentro de bandas de gaitas.

La programación de este sábado comenzará a las 11.00 horas, cuando se abrirá el mercado minero, y a las 13.00 actuará la Bandina «Los Trimendos». A las 17.00 será el pasacalles por Moreda, con las bandas de gaitas que celebran su encuentro desde las 18.30 horas. Estarán «La Tarabica», «Saxum», «Fonte Fuécara», el Grupu Etnográficu «L’Oriente-Llacín» y la banda local la banda gaites «Xurbeo».

Ya a las 23.00 horas será el concierto de Hevia y de la Rubén Alba Band. Las actividades tienen lugar en el "campu" de la iglesia.

La presentación de FolkAyer.

La presentación de FolkAyer. / El Gumial

El domingo seguirá la música. El mercado minero abre de nuevo a las 11.00 horas, y a las 12.00 tendrá lugar la exhibición de entibadores mineros. A las 15.00 horas empezará la espicha FolkAyer, y a las 17.00 horas se pondrá punto y final al festival con la actuación de "Claxon Boys".

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Organiza la banda de gaitas "El Gumial", con la colaboración del Ayuntamiento de Aller.

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