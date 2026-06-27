Habrá Hunosa al menos hasta 2050: empresa y sindicatos acuerdan su nuevo plan, con 130 millones de inversión y un aumento de plantilla de 160 trabajadores

Semana de buenas noticias para Hunosa. Al aval judicial para poder seguir con las obras de transformación de la térmica de La Pereda en central de biomasa se une ahora el preacuerdo alcanzado, en la tarde-noche del viernes, por la empresa pública y los sindicatos mineros (SOMA-FITAG-UGT y CC OO Hunosa), para sacar adelante el plan de empresa 2025-2028. Una planificación que, tal y como aseguran la propia compañía y las centrales sindicales, "darán estabilidad a la empresa hasta el año 2050".

El preacuerdo asegura la viabilidad a largo plazo de Hunosa. Un documento que recoge, hasta 2028, inversiones por valor de 130 millones de euros, a los que hay que añadir además 27 millones más para incentivar la promoción empresarial en las Cuencas. Se prevé incluso ganar plantilla, con 160 nuevos empleos, entre la empresa matriz (Hunosa) y Sadim (Sociedad Asturiana de Diversificación Minera). El desarrollo del plan permitirá, según Hunosa, "poner fin a 30 años de reconversión, por primera vez en décadas crecerá el empleo neto, tanto en la matriz, como en Sadim".

Los principales proyectos que recoge el preacuerdo del plan de empresa, alcanzado tras 47 reuniones a lo largo de tres años, serán la transformación de la térmica de La Pereda en central de biomasa; la transformación del pozo Nicolasa en un parque energético renovable; la creación del Centro Nacional de Rescates en el pozo Santiago; el impulso al lavadero del Batán como planta de tratamiento de materias primas; el impulso a las sociedades de promoción económica (dispondrán de 27 millones en este periodo, para intentar ayudar a crear unos 700 empleos) y la constitución de Sadim como "medio propio", lo que permitirá a la ingeniería de Hunosa recibir encargos directos de la Administración para ejecutar, por ejemplo, obras de rehabilitación ambiental y restauración de espacios mineros.

La reunión en la que se alcanzó el preacuerdo del nuevo plan de empresas de Hunosa. / Cedida a LNE

La Pereda

La transformación de la térmica de La Pereda, en Mieres, en una central de biomasa, está ya en marcha, y cuenta con una inversión de 56 millones de euros. La actuación, recalca Hunosa, "impulsará el desarrollo del sector forestal en la región, así como de otros agentes de la cadena industrial". La empresa "aprovechará, además, de forma planificada y ordenada, sus recursos forestales propios, unas 3.800 hectáreas de montes". Vinculada a esta planta de biomasa -todavía pendiente de obtener los permisos ambientales definitivos- se pondrá en marcha además, con una inversión de 5 millones, "una línea de acopio, clasificado, astillado y tratamiento de biomasa, destinada a garantizar el suministro de combustible" de la central y de las redes de calor de Hunosa (que de momento tiene en Mieres y Langreo). "Revitalizará el sector forestal asturiano y asegurará lo ingresos del grupo Hunosa", recalcan los sindicatos.

Pozo Nicolasa

En el Pozo San Nicolás (Mieres) se impulsará "un parque energético renovable", que contempla "una central de almacenamiento por bombeo reversible en su interior, un proyecto de aprovechamiento hidráulico de los arroyos soterrados bajo plaza y escombrera y un proyecto fotovoltaico en la escombrera existente". Este proyecto, está "sujeto a su viabilidad", y prevé ser desarrollado más allá del año 2028. Para ir poniéndolo en marcha se estiman "unas inversiones de alrededor de 24 millones de euros", dentro del "horizonte del presente plan". Se trata de un proyecto propuesto por los sindicatos y asumido por Hunosa. "Se convertirá en un verdadero motor para la zona", subrayan las centrales. Se trata de un proyecto que en su día adelantó ya LA NUEVA ESPAÑA.

Centro Nacional de Rescates

El preacuerdo recoge la creación del Centro Nacional de Rescates, con base en el pozo Santiago (en Aller), en el que se integrará la Brigada de Salvamento Minero y para el que se estiman unas inversiones de más de 3 millones de euros para su puesta en funcionamiento. Hace pocas semanas, el Ejército estuvo realizando maniobras en este mismo pozo.

Maniobras militares en el pozo Santiago de Hunosa. / David Orihuela

Lavadero del Batán

El denominado "Batán Recovery", el histórico lavadero de carbón de Mieres, se adaptará a los nuevos tiempos y "operará como una planta de tratamiento de materias primas para el procesado de materiales estratégicos y de interés industrial". De esta forma, impulsará "líneas de trabajo orientadas al reprocesado de residuos, subproductos y escombreras" de las que podrían recuperarse, para su aprovechamiento, "materias primas críticas".

Redes de calor e investigación

El preacuerdo alcanzado entre Hunosa y sindicatos prevé "nuevos proyectos de energías renovables, como son las redes de calor basadas en agua de mina, biomasa y aprovechamiento de calores residuales o los proyectos fotovoltaicos e hidráulicos". En este tipo de proyectos contarán con casi 9 millones de euros en el plan. Además, se prevé "avanzar" en cuestiones de I+D+i, "promoviendo proyectos como la planta piloto de captura de CO 2 en La Pereda, a la vez que se darán los primeros pasos para el estudio de su escalado industrial o el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y combustibles sostenibles". En el pozo Fondón de Sama está previsto impulsar un plan de hidrógeno verde, en colaboración con distintas empresas e instituciones.

Recursos hídricos y escombreras

La gestión de los recursos hídricos de la compañía, con la clausura de los pozos -en su mantenimiento, para evitar inundaciones, se achican diariamente miles y miles de litros de agua-, derivará en la redacción "de un plan de acción de aguas 2025-2028". También se realizarán estudios sobre la posible existencia de "materias primas críticas", en las escombreras de la empresa. Se trata de materiales que antes se desechaban y ahora pueden ser útiles en la "nueva economía". Esta exploración de posibles recursos se realizará "en paralelo a la gestión y restauración de escombreras". Para la gestión medioambiental y la clausura ordenada de explotaciones hay 17 millones, subrayan los sindicatos SOMA y CC OO.

Patrimonio cultural

La gestión del patrimonio cultural de Hunosa "continuará siendo una pieza importante del futuro de la compañía, que mantiene su compromiso con la preservación y promoción del legado minero de Asturias". Lo hará a través de "una oferta turística, cultural, deportiva y educativa de alta calidad, con una plantilla dedicada y estrategias enfocadas en la conservación y divulgación". El pozo Sotón sería un ejemplo de estas actividades.

Sadim, "medio propio"

Se trata de un paso importante para la ingeniería de Hunosa, Sadim. Su constitución como "medio propio" le abrirá "un nuevo campo de actuación", como la rehabilitación medioambiental y restauración de espacios afectados por la actividad minera, la instalación de calderas de biomasa en edificios públicos o las actuaciones asociadas a mejoras de ecosistemas. "Se abre una oportunidad de generación de empleo que se estima alcanzará hasta 80 nuevos puestos de trabajos asociados al incremento de la actividad", subraya Hunosa. "Se abre una nueva etapa", destacan por su parte los sindicatos, ya que Sadim podrá recibir "encargos directos de la Administración".

Promoción empresarial

Las sociedades de promoción empresarial de Hunosa (integradas en Hunem) dispondrán "de unos 27 millones de euros de fondos para la financiación de proyectos empresariales, con la previsión de impulsar la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en el horizonte 2026-2028". Además, existe el compromiso de "impulsar la comercialización" del suelo industrial ya desarrollado, como los polígonos de El Cadavíu, Modesta y Reicastro.

Valoración sindical

Desde CCOO de Hunosa y SOMA-FITAG-UGT, este principio de acuerdo supone "un avance decisivo para dotar a Hunosa de un horizonte industrial estable y de futuro". El plan de empresa "permite consolidar nuevas actividades, impulsar inversiones, crear empleo y reforzar el papel estratégico de Hunosa como empresa pública al servicio de la transición energética, el desarrollo industrial y la reactivación de las comarcas mineras". A partir de ahora, recalcan, "comienza una nueva etapa en la que será imprescindible convertir en realidad todo lo acordado". "Nuestro compromiso", concluyeron las centrales, "será exigir el cumplimiento íntegro del plan, impulsando el desarrollo de los proyectos, la ejecución de las inversiones y la materialización de los compromisos de empleo recogidos en el acuerdo".

Destacan además que el documento asegura incorporaciones y "salidas no traumáticas mediante un plan social de tratamiento de excedentes".

Valoración de la dirección de Hunosa

Desde la dirección de Hunosa se destacó que las nuevas inversiones y actividades que incorpora el plan "sientan las bases que guiarán la actuación de la nueva Hunosa hasta el año 2050, demostrando que las energías renovables, y la gestión medioambiental y del conocimiento son también motores de la reindustrialización en Asturias". Destaca, al igual que los sindicatos, que habrá "plan social" para el tratamiento de excedentes y que habrá planes formativos específicos dirigidos a los trabajadores para cubrir "las necesidades de las nuevas líneas de actuación".