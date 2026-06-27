Los informes corroboran las quejas vecinales: el nuevo centro de salud de Lena hace mucho ruido, excesivo según las normativas, por las noches
El gobierno local emplaza al Principado y al SESPA a poner en marcha "medidas correctoras" para solucionar el problema
El Ayuntamiento de Lena requerirá formalmente a la Consejería de Salud y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) la adopción «urgente» de medidas correctoras para atenuar «el ruido en las instalaciones de climatización y ventilación del nuevo centro de salud de La Pola».
La petición se produce tras conocerse las conclusiones del estudio encargado por el Ayuntamiento al Laboratorio de Acústica Merino Ingenieros, entidad especializada y «con experiencia acreditada en este tipo de evaluaciones». Las mediciones se realizaron durante la noche del 22 al 23 de junio, coordinadas por la Policía Local y con la colaboración del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Área Sanitaria y del personal de mantenimiento de las instalaciones, que permitió comprobar el funcionamiento de los distintos equipos. Previamente, vecinos de la zona habían denunciado el ruido producido por estos equipos.
El informe concluye que, en las condiciones analizadas, «se superan los límites acústicos aplicables en horario nocturno, tanto conforme a la normativa estatal como a la Ordenanza Municipal, con afección al descanso de los vecinos de los edificios próximos». Ante estos resultados, el Ayuntamiento «solicitará a las autoridades sanitarias autonómicas la adopción de medidas técnicas y operativas que permitan reducir las emisiones sonoras, garantizando en todo momento la calidad asistencial, la seguridad de las instalaciones y las adecuadas condiciones de ventilación».
Quince días
Asimismo, se solicitará que, en el plazo de 15 días hábiles, se remita al Ayuntamiento una valoración técnica de la situación y una planificación de las medidas correctoras previstas. Una vez ejecutadas, deberá realizarse una nueva comprobación acústica en horario nocturno para verificar su eficacia.
El Ayuntamiento agradece la colaboración prestada por el SESPA hasta el momento. Lena estrenó su nuevo centro de salud el pasado mes de marzo.
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