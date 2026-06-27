Mieres refuerza en verano las líneas de autobús a Paxío y Turón por el aumento de viajeros para acudir a las piscinas

El Ayuntamiento de Mieres refuerza el transporte público durante los meses de verano a las dos únicas piscinas al aire libre del concejo, situadas en Paxío y Turón, una medida que se aplicará entre el 1 de julio y el 31 de agosto y que se repite tras el buen funcionamiento de campañas similares en años anteriores, según ha informado el consistorio a través del área de Desarrollo Urbano Sostenible que dirige Marta Jiménez y con la colaboración de la Empresa Municipal de Transportes de Mieres, Emutsa.

Las instalaciones de la piscina de Paxío. / LNE

El objetivo de esta ampliación de servicios es facilitar el acceso de vecinos y usuarios a estas instalaciones municipales en plena temporada estival, cuando la afluencia a las piscinas exteriores se incrementa de manera notable, al tratarse de los únicos equipamientos de este tipo en funcionamiento actualmente en el municipio.

Buses a Paxío

En el caso de la línea que conecta Mieres con Paxío, el refuerzo será especialmente significativo, con la puesta en marcha de 26 nuevos servicios semanales de ida y vuelta. En sentido Mieres-Paxío se mantendrán las salidas de martes y jueves a las 8.30 horas sin cambios, pero se amplían los servicios de lunes a viernes a las 11.50 horas, que durante el resto del año solo operan dos días a la semana, y se incorporan además nuevas expediciones a las 14.20 y 18.15 horas, mientras que en sentido Paxío-Mieres se mantienen las salidas de martes y jueves a las 8.45 horas y se amplían los servicios de lunes a viernes a las 12.05 horas, además de incorporarse nuevas frecuencias a las 14.35 y 18.30 horas, lo que permitirá una mayor flexibilidad horaria para los usuarios de la piscina.

Buses a Turón

En cuanto a la conexión con Turón, el servicio habitual de la Línea 1 Mieres–San Andrés se mantiene sin cambios estructurales, con frecuencias cada media hora por las mañanas y cada hora por las tardes entre semana, aunque se incorpora un servicio adicional específico a las 19.55 horas de lunes a viernes en sentido Turón–Mieres, coincidiendo con el horario de cierre de la piscina. Se evitan así aglomeraciones en los últimos buses.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este tipo de medidas no solo responden a la demanda estacional de ocio, sino que también "forman parte de una estrategia más amplia de movilidad sostenible y cohesión territorial, al permitir una mejor conexión entre las distintas zonas del concejo y fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado" en desplazamientos cortos vinculados al ocio diario.

Con estas actuaciones, Mieres afronta el verano con una combinación de refuerzo del transporte público y planificación de nuevas infraestructuras deportivas, en una estrategia que busca mejorar la accesibilidad, optimizar los recursos municipales y reforzar la oferta de ocio en el concejo, situando la movilidad como un elemento clave para garantizar el uso efectivo de los servicios públicos durante la temporada alta.

Los terrenos exteriores del área deportiva de Vega de Arriba donde se proyectan las nuevas piscinas. | A. Velasco / LNE

Piscinas de Vega de Arriba

Se supone que este será el último verano en el que serán necesarios estos refuerzos. El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de Mieres adjudicó las obras de las nuevas piscinas al aire libre del casco urbano, en Vega de Arriba, una actuación largamente demandada que supondrá finalmente una inversión cercana a los 1,8 millones de euros. En concreto, el proyecto ha sido adjudicado por 1.794.000 euros y permitirá dotar a la villa de un complejo de ocio estival del que carecía desde hace dos décadas.

El proyecto contempla la construcción de una piscina principal con una profundidad media de 1,72 metros, una mínima de 1,30 y una máxima de 2,06, mientras que el vaso infantil contará con una profundidad que oscilará entre los 0 y los 50 centímetros, adaptándose así a los más pequeños.