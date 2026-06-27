San Pedro en La Felguera, unas fiestas para todos los públicos: música y juegos, protagonistas este sábado

Las noches de las fiestas de San Pedro son jóvenes... y las mañanas también. Tras el inicio de los festejos con el pregón del magistrado Rafael Abril, y el ambientazo vivido en la verbena con la música del grupo «Assia», la primera mañana de San Pedro fue para los más pequeños, que disfrutaron -luchando un poco contra el sol, eso sí- de numerosos juegos infantiles «de gran formato», para pasárselo bien.

Juegos infantiles en el parque con motivo de las fiestas de San Pedro. / L. D.

En el parque Dolores F. Duro de La Felguera, con la animación de «Beki Smile», los pequeños pudieron jugar a un «Quien es quién» gigante, al cuatro en raya o a una versión para niños del Mahjong. Durante toda la mañana estos juegos tuvieron gran aceptación, entre los propios niños... y también entre algún que otro padre, que se animó a participar.

Ya por la tarde, el pasacalles de «Medusamba» retomó la música antes del inicio del desfile canino, también en el parque. En el teatro José León Delestal, además, se representa la obra «Cuanto Tina encontró a Lina», de la compañía «Ana Blanco». Por la noche, ya casi entrando la madrugada, está prevista la segunda verbena, con los acordes y las canciones del grupo «Cuarta Calle».

Domingo

Para este domingo están previstas, durante la mañana, las exhibiciones de coches en la zona de Celestino Cabeza y de gimnasia rítmica con el club «Ares», en el parque (desde las 11.00 y las 12.00, respectivamente). Desde las 18.00 habrá «tardeo» con la música del grupo «Los de siempre», y para rematar la jornada, el baile con el grupo «La Bamba».

Lunes y martes: los días grandes

El lunes 29, festividad de San Pedro, el programa oficial cuenta con la ofrenda floral (11.45 horas), la misa solemne (12.00 horas) y la posterior procesión con la Coral Maestro Lozano, además del concierto de la Banda de Música de Langreo (13.30 horas). La tarde incluirá una exhibición de Yoga (17.30 horas) y concluirá con la cuarta gran verbena con la “Charleston Big-Band”.

El martes 30, último día de los festejos se entregará el bollu y la botella de vino a los socios y se celebrará la tradicional jira en el prau Castandiello. El cierre de las celebraciones será con fiesta de la espuma (infantil y adultos) por la tarde en la Plaza David Vázquez y, como colofón final, el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Pinín a la medianoche, seguido de la actuación del grupo “Cinema”.