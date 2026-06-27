Toni del Valle, director de Artepuro diseños&marketing: "Este proyecto ayuda a identificar y desarrollar futuros talentos"

Un total de 21 empresas han formado parte del Programa de Apoyo a los Tutores de FP dual de Micro y Pequeñas Empresas, con un total de 23 alumnos, una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio de Gijón y la Fundación Bertelsmann, con financiación del Fondo Social Europeo y el respaldo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Este proyecto, desarrollado entre los meses de agosto y junio, ha contado con la participación de empresas de Gijón y Langreo en las que han realizado su estancia formativa alumnos del IES Cuenca del Nalón (del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas) y del CIFP La Laboral (del Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad).

La valoración por parte de todos los implicados ha sido muy positiva destacando el hecho de que ha permitido centralizar y canalizar las necesidades del centro educativo y de la empresa y ha contribuido a incrementar la calidad de las estancias formativas. Además, ha dado cabida a empresas que sin la figura del "tutor externo" no se habrían podido plantear tener alumnos en formación práctica.

Durante el Programa, empresas y alumnos han contado con un seguimiento semanal por parte de los tutores externos en el que se ha prestado especial atención a las actividades formativas realizadas y a la formación complementaria recibida por el aprendiz, realizándose también seguimientos mensuales en los que participaba también el tutor del centro educativo.

-¿Cuáles eran los principales retos a la hora de acoger estudiantes en modalidad Dual antes de participar en este proyecto?

- Antes de participar en este proyecto, uno de nuestros principales retos era encontrar la forma de integrar adecuadamente a los estudiantes en la dinámica diaria de la empresa, garantizando que su paso por ella tuviera un verdadero valor formativo. En sectores como el nuestro, donde los proyectos son muy variados y los ritmos de trabajo pueden ser exigentes, era importante dedicar tiempo a la planificación, el acompañamiento y el seguimiento de cada alumno. También existía el reto de adaptar los procesos internos para que los estudiantes pudieran participar de manera progresiva en tareas reales, adquiriendo experiencia práctica sin perder de vista su proceso de aprendizaje.

-¿Qué tipo de apoyo han recibido a través del proyecto? ¿Ha sido útil para el tutor o tutores encargados de formar al alumnado?

-Hemos contado con un apoyo muy cercano tanto por parte de los tutores del centro educativo como de la figura del tutor externo vinculada al proyecto. La comunicación ha sido fluida en todo momento, lo que nos ha permitido resolver dudas, coordinar el plan formativo y realizar un seguimiento adecuado de la evolución del alumnado. Para las personas de la empresa encargadas de tutorizar a los estudiantes, este acompañamiento ha sido especialmente útil. La figura del tutor externo ha servido de apoyo en la gestión y el control del proceso formativo, facilitando aspectos administrativos, de seguimiento y coordinación.

-¿Han notado una mayor coordinación o cercanía con el centro educativo gracias al proyecto?

-Sí, sin duda. Gracias al proyecto hemos percibido una relación más cercana y una comunicación más fluida con el centro educativo. La existencia de canales de contacto claros y el seguimiento continuo han facilitado la coordinación y han permitido abordar de forma ágil cualquier cuestión relacionada con la formación del alumnado.

-¿Qué impacto ha tenido la presencia del estudiante de FP Dual en su día a día como empresa? ¿Lo consideran una experiencia enriquecedora?

-La experiencia ha sido muy positiva. Una de las principales ventajas de la Formación Profesional Dual es que permite que el alumnado tenga contacto con la realidad de la empresa desde las primeras etapas de su formación. Esto nos da la oportunidad de conocer de cerca no solo sus conocimientos técnicos, sino también su actitud, implicación y capacidad de adaptación al entorno laboral. Además, existe la posibilidad de que un mismo alumno continúe su formación en la misma empresa durante distintos cursos o ciclos formativos, lo que favorece una evolución más progresiva y permite a la empresa valorar su desarrollo a lo largo del tiempo. La FP Dual se convierte en una herramienta muy valiosa para identificar y desarrollar futuros talentos.

-¿Qué mensaje trasladarían a otras pequeñas empresas que sienten que no tienen recursos o tiempo para acoger estudiantes en FP Dual?

-Les diríamos que es normal tener esa percepción al principio, especialmente en pequeñas empresas donde el tiempo y los recursos son limitados. Sin embargo, nuestra experiencia demuestra que, con el apoyo de los tutores del centro educativo y de las tutorías externas, el proceso resulta mucho más sencillo de lo que puede parecer.