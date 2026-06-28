El "acoso" bancario a un nonagenario: le embargaron dos pisos y un negocio por un "falso crédito" de 5 millones de pesetas (y 37 años después una financiera sigue reclamándoselo)

Hace ya 25 años, el 16 de junio de 2001, LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas hablaba del "Laberinto bancario de Langreo" de un vecino del concejo, Luis Felgueroso Palacios. El reportaje comenzaba así: "Felgueroso se ha buscado un enemigo fuerte, quizás ni el David bíblico hubiera imaginado un Goliat de semejante tamaño, pero no se arredra. Felgueroso Palacios lleva una década pleiteando con una conocida entidad bancaria y no desfallece, convencido que ha sido víctima de una injusticia".

Todo comenzó en 1989, y 37 años después, en 2026, el calvario sigue, el vecino de Langreo, ya con 90 años a sus espaldas, sigue encerrado en un laberinto de sinsentidos bancarios. Todo se inició con una petición de crédito en 1989, en la Caja de Ahorros de Sama. Pedía 10 millones (de pesetas, 60.000 euros), para liquidar hipoteca de dos pisos y su negocio, una carpintería, y al mismo tiempo afrontar inversiones y una pequeña deuda con la Seguridad Social. No se lo concedieron, pero sí uno de 5 millones de pesetas, a través de una financiera que manejaban dos empleados de la Caja en Sama de Langreo. Una gente que poco después acabó despedida, incluso con sentencia del Tribunal Supremo de por medio, por sus malas artes. El dinero nunca llegó a su cuenta, "yo no lo vi", recalca Felgueroso. El entramado financiero se lo llevó por delante.

En los 90 el pequeño empresario estaba sin el dinero del crédito en la cuenta, pagando un préstamo ficticio y al mismo tiempo con la hipoteca previa. Lo perdió todo, sus dos pisos en Langreo y el negocio, la carpintería de su pueblo, en Santo Emiliano. Pero eso no es todo. Caja de Ahorros, "consciente de su actuación irregular, al no vigilar a su personal", subraya, ignoró "por completo" sus reclamaciones. La presunta deuda con la Caja fue "traspasada" a otra entidad, una financiera especialista en cobrar deudas. Desde entonces, periódicamente, le reclaman el dinero. Ya van siendo varias las empresas financieras las que se lo demandan. Durante años "me embargaron parte de la pensión".

Junta General

Su indignación es mayor con la Junta General del Principado, la encargada en su día de velar por el buen funcionamiento de la Caja de Ahorros de Asturias. "Se lavaron las manos, y siguen haciéndolo. Una decisión que se tomó en esta entidad, una presunta estafa, un fraude, me arruinó la vida, y lo perdí todo. Se lo dí todo, y siguen persiguiéndome". Su obligación, recalca, "era velar por su buen funcionamiento. No se hizo", y como el presunto crédito acabó en una financiera externa, "llevan años ignorándome".

El artículo en el que Felgueroso ya denunciaba su situación hace 25 años. / LNE

Su lucha sigue. "Exijo a la Junta que estos préstamos, por los que a día de hoy me siguen reclamando miles de euros", 378.652 para ser exactos, "sean anulados de facto". Este dinero sigue aumentado cada vez más, es prácticamente todo intereses el "falso crédito" que no recibió. Reclama el langreano que "no haya más ingeniería bancaria", que el padecimiento de quien lleva más de 30 años "sufriendo indefensión", acabe por fin. "Ni las instituciones ni los responsables políticos han tenido voluntad de investigar el asunto: una posible apropiación indebida y negligencia en la entidad que, por aquel entonces, estaba bajo tutela pública".

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Nieto

A Felgueroso le tiemblan las manos al mostrar los cientos de documentos que acreditan su versión. Ahora, ya con 90 años, lo que más le preocupa es la herencia que va a dejar a su nieto, un chaval con discapacidad. "¿Qué voy, a dejarle cientos de miles de euros de deuda por todo esto que me ha pasado? ¿Es justo, tras haberlo perdido todo en su día, que siga este acoso?", se pregunta. Como él mismo dice, "esto es el grito de un ciudadano que se niega a ser enterrado por el olvido institucional". Luis Felgueroso promete seguir luchando, "hasta el final".