Los alcaldes mineros celebran "expectantes" el acuerdo que garantiza el futuro de Hunosa: "Que se pase del dicho al hecho"

Los alcaldes de las comarcas mineras han acogido como “una gran noticia para las Cuencas” y “expectantes” la firma del acuerdo del plan de empresa de Hunosa entre la compañía y los sindicatos. El texto fija una inversión de 130 millones de euros y garantiza el futuro hasta 2050 de la hullera reconvertida en compañía energética. Además, se prevé la creación de 160 nuevos puestos de trabajo.

Uno de los municipios más afectados será Mieres, donde Hunosa desarrollará los proyectos de la Pereda, Nicolasa, el lavadero de Batán y el polígono de Reicastro. El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), está a la espera de conocer los detalles, pero a bote pronto considera que “es una buena noticia no solo para las Cuencas sino para toda Asturias” y también lo es “para la empresa y los trabajadores, que llevan años intentando llegar a un acuerdo”. Además, entiende que “de los 160 nuevos puestos de trabajo de los que se habla, la mayor parte supongo que serán en Mieres”.

Es una buena noticia no solo para las cuencas sino para toda Asturias Manuel Ángel Álvarez — Alcalde de Mieres (IU)

Respecto a los proyectos que el plan prevé poner en marcha en el concejo, el regidor mierense quiere conocer en profundidad los planes para el pozo Nicolasa y el polígono de Reicastro. En el Pozo San Nicolás (Mieres) el acuerdo fija que se impulsará "un parque energético renovable", que contempla "una central de almacenamiento por bombeo reversible en su interior, un proyecto de aprovechamiento hidráulico de los arroyos soterrados bajo plaza y escombrera y un proyecto fotovoltaico en la escombrera existente". Este proyecto, está "sujeto a su viabilidad", y prevé ser desarrollado más allá del año 2028. Para ir poniéndolo en marcha se estiman "unas inversiones de alrededor de 24 millones de euros”, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Lo importante no es solo firmar, sino cumplir Roberto Marcos García — Alcalde de Langreo (IU)

En Langreo, Roberto Marcos García, también de IU, tiene claro que “era necesario dar este paso para aportar estabilidad y poder sentar las bases de futuro”. Aun así, el regidor langreano mantiene que “lo importante no es solo firmar, sino cumplir” por lo que, “este plan tiene que traducirse en actividad, en empleo digno y de calidad, y en oportunidades reales para la ciudadanía de las cuencas. Eso es lo que de verdad marcará la diferencia”. “Desde el Ayuntamiento vamos a estar pendientes, colaborando, pero también siendo exigentes. Langreo necesita hechos, no solo anuncios”, concluyó García.

Hay que seguir trabajando, siempre se puede hacer algo más Gema Álvarez — Alcaldesa de Lena (IU)

Su compañera en IU y alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, también celebra “todo lo que sea crear empleo en las cuencas” pero también apunta que “hay que seguir trabajando porque siempre se puede hacer algo más”.

Plantea cuestiones importantes para la empresa que tiene repercusión en San Martín José Ramón Martín Ardines — Alcalde de San Martín del Rey Aurelio (PSOE)

En el núcleo de alcaldes socialistas en las Cuencas, José Ramón Martín Ardines, regidor de San Martín del Rey Aurelio, subrayaba la “satisfacción” que supone desbloquear una negociación que ha requerido decenas de reuniones a lo largo de los últimos años. En cuanto a la incidencia en su concejo, “plantea cuestiones importantes para la empresa que tiene repercusión en San Martín”. Ardines pone sobre la mesa el desarrollo del Pozo Sotón, donde se trabaja ya en el centro de recepción de visitantes del valle del Nalón, los talleres Santa Ana, en El entrego, o “todo el patrimonio industrial minero que tenemos en el concejo”.

Que se consolide el proyecto de Centro Nacional de Rescate en el pozo Santiago Juan Carlos Iglesias — Alcalde de Aller

Volviendo a la cuenca del Caudal, en Aller, el regidor, Juan Carlos Iglesias (PSOE), ya pone deberes a la empresa, “que se consolide el proyecto de Centro Nacional de Rescate en el pozo Santiago”, para el que el acuerdo fija una inversión de tres millones de euros. Además, Iglesias, apunta a La Pereda, el gran proyecto tractor de Hunosa para los próximos años. El alcalde de Aller recuerda que el concejo está al lado de la futura central de biomasa y que “hay que ver dónde quieren hacer acopio de biomasa para La Pereda, pero Aller es el concejo con mayor masa forestal de Asturias”. El Ayuntamiento ya está trabajando en esas cuestiones., está ordenando los montes y quieren que esa gran masa forestal sea uno de los pilares de la actividad económica del concejo en los próximos años.

Hunosa no puede dejar de tener actividad, sea la que sea, en los valles mineros Marcelino Martínez — Alcalde Sobrescobio y presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón

Los alcaldes mineros tienen claro que Hunosa debe formar parte del futuro de sus concejos. Lo resumió Marcelino Martínez, presidente de la Mancomunidad del Valle del Nalón, que agrupa a Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio, de donde es alcalde, y Caso. Para Martínez “es importantísimo que se garantice el futuro de Hunosa durante los próximos años”. “Hunosa no puede dejar de tener actividad, sea la que sea, en los valles mineros”, recalcó Martínez, que celebró además la creación de nuevos puestos de trabajo.

Los regidores están contentos con el acuerdo pero quieren ver cómo se pasa de las palabras a los hechos.