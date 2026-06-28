Una alfombra floral en honor de felguerinos ilustres: así están siendo las fiestas de San Pedro

A los pies de la iglesia de San Pedro de La Felguera, los vecinos se detienen ante la alfombra floral elaborada para las fiestas patronales del distrito langreano. Rodeada de coloridas hortensias la creación que firman el artista José Luis Iglesias Luelmo y Jesús Agustín Menéndez, «Tinín», está presente en los festejos desde hace una década.

La charanga "La última y marchamos", por las calles de La Felguera. / LNE

En esta ocasión, explica Luelmo, «se realizó en memoria de ilustres vecinos de La Felguera» como Rufino Roces, que fue el primer ‘Ciudadano ejemplar’ de Langreo» y tuvo una destacada participación en el movimiento asociativo del concejo. «Estamos muy agradecidas», aseguraron Rosa Roces, hija de Rufino, y su madre, Sara García. También se rinde homenaje a Antonio Fernández Velasco, que fue como Rufino Roces presidente de la Sociedad de Festejos «San Pedro» de La Felguera; Faustino Fernández Ardura, que fue cronista deportivo; el dúo musical que formaban Pepita y Mari; Javier Granda, que presidió el Círculo Popular de Langreo; Isaac y César de Casa Isaac, y Pelayo Roces, empresario y político.

Tercera jornada de las fiestas

«Uilicé madera, poliespán, serrín y hortensias», apunta José Luis Iglesias Luelmo, que recibió las felicitaciones de los vecinos que contemplaron la alfombra floral, que llevaba por título «Eternos recuerdos». La creación fue inaugurada el pasado viernes, en la primera jornada de las fiestas de San Pedro de La Felguera.

Este domingo hubo pasacalles con la charanga «La última y marchamos» y una exhibición del Club Rítmica Ares en el parque Dolores Fernández Duro. Por la tarde, una de las novedades de los festejos, el «tardeo» con la actuación de «Los de siempre» antes de la verbena.

Dueños de perros que participaron en el concurso canino del sábado por la tarde. / Eventys Gallery

Lunes y martes: los días grandes

Las fiestas siguen este lunes y martes. El lunes 29, festividad de San Pedro, el programa oficial cuenta con la ofrenda floral (11.45 horas), la misa solemne (12.00 horas) y la posterior procesión con la Coral Maestro Lozano, además del concierto de la Banda de Música de Langreo (13.30 horas). La tarde incluirá una exhibición de Yoga (17.30 horas) y concluirá con la cuarta gran verbena con la “Charleston Big-Band”.

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El martes 30, último día de los festejos se entregará el bollu y la botella de vino a los socios y se celebrará la tradicional jira en el prau Castandiello. El cierre de las celebraciones será con fiesta de la espuma (infantil y adultos) por la tarde en la Plaza David Vázquez y, como colofón final, el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Pinín a la medianoche, seguido de la actuación del grupo “Cinema”.