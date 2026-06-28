Atención conductores: este lunes comienzan los cortes de tráfico en el corredor del Nalón, en el puente atirantado de Sama

El puente atirantado del corredor del Nalón, la carretera AS-117, a su paso por Sama, en Langreo, quedará cerrado al tráfico en sentido descendente, hacia Oviedo, desde este lunes 29 de junio hasta el próximo 31 de julio entre las nueve de la mañana y las siete de la tarde. Fuera de ese horario y durante los fines de semana el paso de la circulación será el habitual. El fin de semana los operarios aprovecharon las noches de viernes y sábado para colocar el pórtico que servirá para revisar la parte alta de los 32 tirantes del puente. El tráfico será desviado por La Felguera.

Además, en sentido ascendente, hacia Tarma, sigue prohibido el paso a vehículos de más de 3.500 kilos y tampoco pueden circular vehículos de más de 4 metros de altura. La velocidad está restringida hasta los 20 kilómetros por hora y se han instalado bandas reductoras. Durante julio, explica la consejería de Movilidad, no solo se procederá a evaluar el estado de la parte más alta de los tirantes, cuya zona inferior ha sido escaneada también por un robot para evaluar su estado de conservación. También se están llevando a cabo tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y análisis del pilón.