Habrá Hunosa hasta 2050: la negociación "más difícil" de un plan de empresa y el malestar sindical por la "falta de implicación" regional

El preacuerdo alcanzado entre Hunosa y los sindicatos mineros SOMA-FITAG-UGT y CC OO en Hunosa requirió de tres años de encuentros, 47 reuniones oficiales y muchas más informales. Fue, según fuentes sindicales, "la más difícil", ya que de ella dependía el futuro completo de Hunosa. Finalmente, este viernes se llegó al anhelado acuerdo, que implica que en el plan de empresa 2025-2028 se invertirán en la empresa más de 130 millones de euros, a los que hay que añadir 27 para la promoción empresarial.

Hunosa y sindicatos mostraron el primer día su "satisfacción" por el acuerdo, que sienta las bases para "asegurar el futuro" de la empresa pública al menos hasta 2050. Sin embargo, fuentes sindicales señalaron que hay malestar con el Principado, por su falta de implicación con las negociaciones. "La última vez que se produjo un encuentro oficial" para tratar la negociación fue en "diciembre de 2024". Este pasado martes, en plena efervescencia negociadora para ultimar el plan, el presidente regional mantuvo un encuentro en Moncloa, en el que Adrián Barbón estuvo acompañado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y por el director de la Oficina Económica del Principado, José Sicre.

Acuerdo complejo

Fuentes de la mesa negociadora lamentaron que tras casi medio centenar de reuniones y tres años de negociaciones, ahora se quiera restar mérito al trabajo realizado en este tiempo, "un acuerdo muy complejo" entre los sindicatos y Hunosa, un documento que esta vez está refrendado inicialmente por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), accionista única de la empresa pública.

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El preacuerdo prevé un aumento de la plantilla de 160 trabajadores en Hunosa (80 en la matriz, 80 en Sadim). El plan incluye entre sus objetivos la transformación de la térmica de La Pereda en central de biomasa; la transformación del pozo Nicolasa en un parque energético renovable; la creación del Centro Nacional de Rescates en el pozo Santiago; el impulso al lavadero del Batán como planta de tratamiento de materias primas; el impulso a las sociedades de promoción económica (dispondrán de 27 millones en este periodo, para intentar ayudar a crear unos 700 empleos) y la constitución de Sadim como "medio propio", lo que permitirá a la ingeniería de Hunosa recibir encargos directos de la Administración para ejecutar, por ejemplo, obras de rehabilitación ambiental y restauración de espacios mineros.