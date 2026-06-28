Langreo y el Principado pactan el uso de las instalaciones deportivas de Los Llerones

El Ayuntamiento de Langreo y la consejería de Educación del Principado de Asturias, renovarán el acuerdo que regula el uso de los espacios e instalaciones deportivas de Los Llerones, en Sama. Esas instalaciones, el campo en el que juega el Alcázar F. C., con más de 250 fichas, forman parte del complejo educativo del Instituto Jerónimo González y el equipo estaba de "okupa" desde que el convenio entra administraciones caducase hace tres años y fuese renovado de manera defectuosa. La decisión favorece también a la Banda de Música de Langreo, que ensaya en unos locales del instituto, e incluye además al polideportivo y al centro de alto rendimiento.

Un partido en el campo de Los Llerones, en Sama, en una imagen de archivo / LNE

El pleno langreano aprobó ahora rubricar ese convenio con los votos favorables del equipo de gobierno de IU, PSOE y PP y las abstenciones de Vox y los ediles no adscritos.

El gobierno local valoró “la importancia de que estas instalaciones continúen estando a disposición de los equipos, clubes y jóvenes de Langreo”. Y es que la aprobación del convenio supone una apuesta decidida por el deporte base que garantiza la continuidad de la actividad deportiva que desde hace años se desarrolla en este espacio, evitando cualquier riesgo para la viabilidad de los entrenamientos, competiciones y programas que allí se llevan a cabo.

Obras y mantenimiento

Entre las olbigaciones que figuran en el convenio está el reparto de los gastos de suministro de agua, de los que el Consistorio asumirá el 80%, mientras que el Principado hará frente al 20% restante. Asimismo, el acuerdo establece un reparto al 50% de los costes derivados de obras y mantenimiento de las instalaciones y recoge la exención de responsabilidad de la Consejería en relación con la actividad deportiva que allí se desarrolla. Por este motivo, desde el Área de Deportes se ha solicitado a los distintos clubs deportivos langreanos la actualización de sus seguros de responsabilidad civil para tener la mayor cobertura ante cualquier incidencia o lesión que pudiera producirse.

A pesar de las condiciones impuestas por la consejería de Educación, propietaria de los terrenos y de parte de las instalaciones de Los Llerones, el consistorio langreano ha puesto en valor el servicio que prestan estas instalaciones por encima de las imposiciones de la administración regional. En este sentido, el concejal de Deportes, David Fernández, destacó que "los convenios que el Ayuntamiento mantiene con el Principado de Asturias llegan en muchas ocasiones tarde, mal o en condiciones poco favorables para los intereses municipales. Sin embargo, el gobierno local ha decidido priorizar, una vez más, el interés general y la continuidad de la actividad deportiva por encima de cualquier otra consideración. No son las más beneficiosas para el Ayuntamiento, pero que sí resultaban necesarias para desbloquear una situación que se prolongaba desde la anterior legislatura y que amenazaba la continuidad de la actividad deportiva en estas instalaciones”.

El anterior convenio había sido prorrogado fuera de plazo mediante un acta carente de validez legal, lo que generó una situación administrativa que, durante este tiempo, dificultó notablemente la consecución de un nuevo acuerdo.

En este contexto, desde el Ayuntamiento se destaca que las condiciones finalmente alcanzadas, "aunque no son las más beneficiosas para Langreo, sí han permitido desbloquear una situación heredada de la anterior legislatura y que amenazaba la continuidad de la actividad deportiva en estas instalaciones".