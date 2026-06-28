El taco asturiano que triunfa en España: está hecho a base de oricios y centollo y se postula a ser el mejor del país

El restaurante Vinoteca Planta 14, de Mieres, figura entre los 15 finalistas de la IV edición del Campeonato de España del Taco, que celebrará su final el próximo martes 30 de junio en el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo de Gijón. El taco asturiano está hecho a base de oricios y centollo y va glaseado con sidra. "Es de inspiración mexicana con una marcada identidad cantábrica", aseguran desde el restaurante.

El establecimiento asturiano competirá con su propuesta "Ancla y Maíz" por el título de Mejor Taco de España 2026, en una final que reunirá a participantes de 11 comunidades autónomas. Los finalistas han sido seleccionados tras una fase previa de votación del público y valoración de inspectores del certamen.

¿Qué lleva el taco asturiano?

Sobre una tortilla de maíz negro sirven un salteado de carne de centollo y buey de mar. El conjunto se realza con un glaseado de sidra que aporta brillo, dulzor moderado y una acidez característica que recuerda al paisaje asturiano.

Como base cremosa, este bocado lleva una crema de oricios enriquecida con chile morita añade untuosidad, profundidad y un sutil toque ahumado y picante que acompaña sin ocultar el sabor del marisco. El maíz tostado, mezclado con un polvo elaborado a partir de los caparazones deshidratados y triturados del centollo y el buey de mar, incorpora textura crujiente y una intensa concentración de sabor umami y yodado.

La cebolla morada encurtida en vinagre de manzana y sidra aporta frescura, acidez y un contrapunto vegetal que equilibra la riqueza del relleno. Finalmente, unas gotas de aceite verde de alga codium y cilantro envuelven el taco con aromas herbáceos y marinos, evocando la brisa del Cantábrico y aportando una sensación final limpia y persistente.

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Este taco mexicano con los productos más representativos de la costa asturiana se postula como ganador del Campeonato. El jurado está formado por chefs y divulgadores gastronómicos, entre los que se encuentran Nicolás de la Vega, Ricardo Sotres, Rita Sánchez, Diego Fernández y Carlos Ciria. Además del premio principal, el concurso contempla diferentes accésits, entre ellos el de Mejor Taco Km0 o Mejor Taco Raíces.