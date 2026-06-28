"Nunca tuvimos a los lobos tan próximos a los pueblos, pero parece que solo importa cuando se acercan a Oviedo o Gijón"

Miguel Fernández Iglesias lleva nueve años como alcalde de Caso. Desde que se presentó por primera vez como cabeza de lista del PSOE a las elecciones en el concejo que forma parte del parque natural de Redes siempre ha logrado mayorías absolutas.

Ya se pueden ver piraguas en el embalse de Tanes.

Costó. Fue más lento de lo que pensábamos, pero estamos en la rampa de salida. Es un aliciente que espero que sea positivo para el concejo y para toda la cuenca, porque se necesitan alternativas. Se une a las bicicletas en Laviana y las carreras de montaña en Sobrescobio. Creo que, en un primer momento no fuimos entendidos, ni por Cadasa ni por EDP.

Hace unos días se instalaron las gradas móviles para competiciones deportivas.

Habíamos perdido inicialmente una ayuda del Leader, lo que me molestó. Necesitábamos una subvención de poco más de 50.000 euros, pero no la tuvimos, aunque no sabemos las razones, ya que era un servicio para un proyecto ya creado. Si no llega a ser por la vicepresidenta del Principado (Gimena Llamedo) hubiese sido otro proyecto fallido.

Está pendiente la reforma del refugio de Brañagallones. ¿Se sabe cuándo comenzará?

Es una obra muy necesaria y esperamos que se ponga en marcha lo antes posible. Una parte del pueblo de Bezanes depende bastante de la vega de Brañagallones. La adjudicataria renunció y se están estudiando las modificaciones del proyecto. La Consejería de Cultura encargará los trabajos a Tragsa. Es un equipamiento muy importante para Caso, que atienden los guardas y al que llega un transporte especial (Taxi al paraíso).

Para el entorno de la vega de Brañagallones se proyectaron varias actuaciones de mejora...

Se actuó en un tramo de acceso y se restauró, para ser visitada, una de las cabañas tradicionales de la braña, a la que hay que dotar de contenido. La pista de Brañagallones está limitada al tráfico y no solemos dar permisos para que no se masifique, salvo a ganaderos, vecinos del concejo y taxistas. En ella se pondrá en funcionamiento una «app» para ofrecer información y facilitar la circulación de los vehículos autorizados. Con solo consultar el móvil puedes saber donde se encuentra el transporte especial que cubre el recorrido. También acondicionamos más de un kilómetro del Camín Real. Esa actuación tenía una valoración hecha de 1,6 millones, pero la subvención de fondos europeos que nos dieron del Instituto para la Transición Justa se quedó en 600.000 euros. Eso nos obligó a hacer una modificación del proyecto. Con el plan turístico estamos finalizando la visera del Argayu del Llobu.

La mejora de la carretera de la Collá d´ Arniciu, que une Piloña y Caso, avanza con el segundo tramo (Bueres-La Marea) tras tantos años de espera.

Paso todas las semanas por allí para ver cómo van los trabajos. Es una gran obra y muy importante para el municipio. Para Caso va a suponer un antes y un después. Nos permitirá comunicarnos con el vecino concejo de Piloña con un acceso en buenas condiciones.

Otra de las grandes reivindicaciones del concejo es el arreglo de la carretera de Tarna, ¿Cómo va?

Es una de las asignaturas pendientes. A esta carretera hay que darle una solución porque desde 2014 no se hizo nada. No vienen inviernos como antiguamente, pero Tarna está a 1.450 metros de altitud y los temporales de esa época del año, aunque no sean tan crudos como los de hace años sigue habiendo. Hay que actuar, y así lo trasladamos, en el pavimento y en la señalización vertical y horizontal.

Apuesta por construir una residencia «de nueva generación» para mayores en la capital del concejo...

Ya compramos las fincas para cederlas al Principado. No tendría gran capacidad, serían unas cuarenta plazas en apartamentos y servicios comunes. Queríamos que la residencia estuviese en el centro del pueblo, en un sitio soleado.

La ganadería tiene un importante peso en el concejo, ¿En qué situación se encuentra el sector?

Buscamos alternativas económicas, como el uso lúdico y deportivo del embalse, pero no renunciamos a la ganadería, extensiva, que es de las mejores empresas que tiene el concejo y vamos a luchar para que siga siendo así. Los ganaderos no lo tienen fácil. Antes era suficiente con tener 30 cabezas de ganado, pero ahora tienes que sobrepasar las 80. A esta situación tenemos que echarle una "pensada". Veo a los sindicatos agrarios buscando el "yo tengo razón y el resto están equivocados". Buscar la confrontación no es bueno para el ganadero, que tiene problemas como la fauna salvaje. Hay que entender cuál es su vida. Igual sería bueno que pasásemos un verano con cualquier ganadero del concejo y entonces sabríamos si se puede estar todos los días en el monte para guardar el ganado y que el lobo no lo ataque. Nunca tuvimos a los lobos tan cerca de los pueblos, pero parece que solo importa cuando acechan Oviedo o Gijón.

¿Va en la buena dirección el parque natural de Redes?

El anterior director, Vicente Espina, fue el mejor que tuvo el parque natural de Redes. Ahora, estamos teniendo alguna deficiencia de entendimiento y creo que si la comunicación con el alcalde del municipio (Caso) que tiene más de 83% del territorio del parque es más bien escasa, está todo dicho.

¿Se va a presentar a las próximas elecciones municipales?

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No lo tengo decidido. En el caso de que optara por no presentarme, el Ayuntamiento de Caso tiene una situación económica muy buena, con un superávit que sobrepasa los dos millones de euros. Esta es la situación que se encontraría cualquiera que viniese con el ánimo de defender a Caso y mirar por los vecinos. Sí me gustaría que no se entrase en guerras que lleven al enfrentamiento entre vecinos, porque de la bronca se sacó siempre poco. La política que se desarrolla hoy en día no me gusta. La situación la están haciendo más difícil los políticos a nivel nacional y hace que los que estamos al lado de los vecinos nos encontremos desamparados.