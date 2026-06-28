Víctor Manuel hace que "Por el camino de Mieres" sea aún más mierense: esta es la adaptación de la canción para el Coro Minero de Turón

En el pozo Barredo, Víctor Manuel invitó el pasado 19 de junio a su concierto al Coro Minero de Turón. Y en su compañía “Por el camino de Mieres” se acercó más al territorio. Lo hizo con una nueva estrofa que el cantautor mierense añadió al tema que había compuesto en el año 1983 para que cantase la agrupación coral al final del recital.

En la nueva versión del conocido tema de Víctor Manuel concreta con nombres y topónimos las "aldeas y montañas” a las que se refiere la letra original. “De Turón a Figaredo / de Urbiés a La Rebollada / de Gallegos hasta Cuna / de Ribono al Picu Siana / quedose enganchada el alma / suspirando entre las ramas / por el Camino de Mieres”, entonaron los integrantes del Coro Minero de Turón poco después de que sonase, como hacía antaño, el turullu de la mina.

Fueron tres los temas que interpretó la agrupación junto a Víctor Manuel. Además, de “Por el camino de Mieres”, sonaron “Asturias” y “Santa Bárbara bendita”. “Ha sido un lujo subir al escenario con Víctor Manuel y los arreglos que hizo junto a David San José”, aseguró la directora del Coro Minero de Turón, Rebeca Velasco.

La adaptación es “preciosa” y el concierto fue “muy emotivo”, relató. Destacó Velasco también el imponente escenario en el que tuvo lugar el concierto. “Estamos encantados”, dijo Nicanor García, que, además de integrante del Coro Minero de Turón es el presidente.

“De Turón a Figaredo / de Urbiés a La Rebollada / de Gallegos hasta Cuna / de Ribono al Picu Siana / quedose enganchada el alma / suspirando entre las ramas / por el Camino de Mieres”

Los componentes del Coro Minero de Turón están “muy agradecidos” a Víctor Manuel por haberles permitido estar presentes en el concierto y por haber realizado esa adaptación. La intención de la agrupación coral, que tiene 25 integrantes, es que esta nueva versión, que ya mostraron orgullosos en los premios “Mierenses en el mundo”, forme parte de su repertorio. Fue después de que la letra y los acordes sonasen al pie del pozo Barredo y de que la hoguera de San Xuan ardiese.

El Coro MInero, en el concierto de Víctor Manuel. / Coro Minero

De la letra de “Por el camino de Mieres” y de su concejo natal hablaba en 2012 Víctor Manuel en LA NUEVA ESPAÑA. «Para ir a Ribono a ver a los güelos había que subir con madreñas o chanclos. Ahora hay carretera, afortunadamente. Antes el carbón ennegrecía todo», indicaba. Aquella reclamación que el cantautor trasladaba en su canción, “río muerto, cuánto diera por clarear tus negras aguas”, ya ha sido atendida.

El tema, lleno de referencias a las añoranzas del autor en su concejo natal, empieza así: «Por el camino de Mieres, / entre aldeas y montañas, / junto al Puente de la Perra / puedo verme en la distancia».