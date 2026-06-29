Comienza el corte de circulación en el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón, y los vecinos reaccionan: “Langreo no puede aguantar este colapso de tráfico”

En una jornada festiva en Langreo, el día de San Pedro, pasadas las diez de la mañana quedó cortado el tráfico de vehículos por el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón (AS-117), en sentido Oviedo. La prohibición de circulación se prolongará, durante todo el mes de julio en los días laborales y en horario de 9.00 a 19.00 horas. Esta medida, que se toma para poder realizar trabajos en la parte superior de los 32 tirantes del puente, provocó, al poco de llevarse a cabo, tráfico denso y retenciones en el desvío por la carretera que conecta La Felguera con Les Pieces, en concreto en la zona próxima a la glorieta de Langreo Centro. También se produjo en el acceso desde la AS-117 en momentos puntuales. En esa zona se une en el casco urbano la circulación en sentido Oviedo que antes discurriría por el puente atirantado, en un tramo que registra el paso de 20.000 vehículos diarios, con el procedente del polígono industrial de Valnalón y el de La Felguera.

Ya a primera hora de la mañana, nada más hacerse efectivo el corte de circulación, la Asociación de vecinos, cultural y de festejos Langreo Centro alzó la voz ante “el auténtico calvario circulatorio que irá en aumento en los próximos días”. Lo aseguró David García, presidente del colectivo, que llamó la atención sobre que “si el flujo de vehículos ya es elevado hoy, que es día festivo, en las jornadas laborables, con todo el tráfico del polígono de Valnalón, y de otras zonas de La Felguera, será muy superior”.

El desvío por el que tienen que circular los coches. / Fernando Rodríguez

“Se está asfixiando por completo el casco urbano del concejo”, indicó. Considera García que “meter con calzador miles de vehículos diarios por desvíos improvisados y calles secundarias está provocando un colapso sin precedentes, que irá in crescendo”.

Manifiesta la asociación de vecinos de Langreo Centro que “la seguridad es lo primero y que hay que investigar esas grietas”, pero, añade, “no se puede proteger una infraestructura destruyendo la movilidad y el día a día de todo un concejo”. Desde el colectivo se reclama “un plan de contingencia urbano” porque “no basta con poner carteles de desvío, hay que gestionar el impacto que esos coches tienen dentro de nuestras calles”.

Coches por la carretera LA-3-. / Fernando Rodríguez

También se pide “un calendario real de las obras de reparación estructural” porque “Langreo no puede aguantar este caos de tráfico de forma indefinida” y “presencia policial” en determinadas zonas durante las horas de mayor flujo de tráfico. También Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de El Puente, llamó la atención sobre la necesidad de que “se regule el tráfico ante este gran aumento” que se produce en la carretera LA-3. “El nivel de circulación de estas primeras horas se verá incrementado con el de Valnalón y del centro de La Felguera”, incidió.

Vehículos acercándose a la glorieta de Langreo Centro. / LNE

Restricciones desde hace un mes

En el puente atirantado se mantiene la restricción total de circulación para vehículos pesados, exceptuados los de transporte público. Durante el mes de junio se evaluará el estado de la parte más alta de los tirantes, cuya zona inferior ha sido escaneada también por un robot para analizar su estado de conservación. Se están abordando también tareas de fresado del aglomerado y estudios de resistencia del hormigón y de análisis del pilón.

Las restricciones de tráfico comenzaron en el puente atirantado hace un mes para realizar los primeros trabajos. La circulación de vehículos de más de 3.500 kilos quedó prohibida y el resto tienen que limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora. El pasado fin de semana quedó cortada la circulación en los dos sentidos durante las noches del viernes y del sábado para instalar un pórtico de protección que permita revisar la parte más altas de los 32 tirantes del puente.