Los concejales socialistas no adscritos critican el convenio municipal para el uso de Los Llerones: "Llega tres años tarde y perjudica al Ayuntamiento"

Los concejales socialistas no adscritos de Langreo critican el convenio firmado entre el Ayuntamiento de y el Principado para el uso de las instalaciones deportivas de Los Llerones, en Sama, un acuerdo que, a su juicio “llega tres años y medio tarde” y “va en contra de los intereses municipales”. Según los ediles, el equipo de gobierno “ha actuado con falta de diligencia, permitiendo que la situación se enquistara hasta el punto de aceptar unas condiciones que, lejos de ser un éxito, resultan perjudiciales para los intereses del municipio”.

Los concejales critican que, tras tanto tiempo de retraso, el ejecutivo local “haya cedido ante las exigencias del Principado”. Explican que incluso desde la intervención municipal se han apuntado reparos al nuevo acuerdo. Entre las preocupaciones principales, los concejales destacan la inseguridad económica que genera el convenio al obligar al Ayuntamiento a asumir el 80 por ciento del consumo de agua sin un sistema de contadores que permita conocer el gasto real de Ayuntamiento y Principado.

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Asimismo, subrayan la falta de criterios definidos para el reparto de gastos de mantenimiento y reparación, donde el consistorio podría llegar a pagar hasta el 100% de los daños en edificios que superan el medio siglo de antigüedad, “un coste que resulta imprevisible”. Finalmente, los ediles denuncian que el acuerdo impone al Ayuntamiento el pago de cuotas fijas por el uso de espacios como el teatro o la casa del conserje, “acumulando obligaciones económicas sobre instalaciones que pertenecen al Principado”. Para los concejales socialistas no adscritos, “este pacto compromete recursos municipales sin contar con el respaldo técnico necesario y no puede ser vendido como un logro político, sino como una gestión que defiende insuficientemente los intereses económicos del Ayuntamiento frente a otras administraciones”.