La Inteligencia Artificial se consolida en el Hospital Álvarez Buylla como un apoyo para reducir errores diagnósticos y acelerar la atención en Urgencias

El Hospital Álvarez Buylla de Mieres ha constatado que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) mejora de forma significativa la precisión diagnóstica en el Servicio de Urgencias, especialmente en la detección de fracturas y de hallazgos torácicos potencialmente graves. Así lo refleja una validación clínica interna realizada por el centro, que confirma el valor de esta tecnología como apoyo a la toma de decisiones médicas.

El estudio analizó 115 radiografías realizadas en Urgencias para evaluar el rendimiento de la IA en la interpretación de imágenes. Los resultados muestran que la herramienta alcanzó un Área Bajo la Curva ROC (AUC) de 0,90 en la identificación de fracturas, un indicador que refleja una capacidad diagnóstica considerada excelente. Este parámetro mide la habilidad para diferenciar entre radiografías normales y aquellas que presentan una lesión, de modo que un valor de 0,90 significa que el sistema acierta en la inmensa mayoría de los casos.

La validación pone de manifiesto que el principal beneficio se produce entre los médicos no radiólogos, especialmente los facultativos y residentes de Urgencias, que incrementaron notablemente su capacidad para detectar fracturas, neumotórax y nódulos pulmonares cuando contaban con el apoyo de la Inteligencia Artificial. En el caso de los especialistas en Radiología, cuyo nivel de precisión ya era muy elevado, la mejora fue menor, aunque la herramienta mantuvo un rendimiento constante y fiable.

Más seguridad para el paciente

Además de aumentar la precisión diagnóstica, la IA contribuye a reducir la variabilidad entre profesionales, reforzando la seguridad del paciente en un servicio sometido a una elevada presión asistencial. También facilita la identificación de radiografías normales frente a las patológicas, lo que permite priorizar los estudios más urgentes y agilizar el triaje en momentos de mayor demanda.

Otra de las ventajas constatadas es la lectura automática e inmediata de las imágenes, que ayuda a acortar los tiempos de espera en Urgencias y favorece una toma de decisiones clínicas más rápida.

La experiencia desarrollada en el Hospital Álvarez Buylla se alinea con la evidencia científica internacional sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario y refuerza su papel como una herramienta estratégica para mejorar la calidad asistencial, optimizar los recursos y aumentar la seguridad de los pacientes.