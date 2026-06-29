Una inversión empresarial de 6 millones y 30 empleos en Riosa, en riesgo por el retraso de unos trámites urbanísticos "que cuestan 15.000 euros"

La empresa Llande Transformaciones Forestales tiene previsto invertir 6 millones de euros, que permitirán generar inicialmente 30 puestos de trabajo, en los terrenos del antiguo pozo Monsacro, ubicado a caballo entre Morcín y Riosa. En una parcela de la zona levantaría un centro de procesado y generación de astillas para calderas y producción eléctrica. Cuentan ya con una ayuda de Transición Justa de 1,5 millones de euros (el 23% del proyecto) .

Lo que tendría que ser una buena noticia para toda la comarca del Caudal, sin embargo, corre riesgo de convertirse en un proyecto fallido por culpa de la burocracia. El promotor de la iniciativa y propietario de Llande, Borja García Quintana, denuncia que el Ayuntamiento de Riosa «no está cumpliendo con sus obligaciones», algo que sí ha hecho el consistorio de Morcín.

Para poder poner en marcha el parque empresarial del pozo Monsacro son necesarias una serie de modificaciones urbanísticas. Los ayuntamientos, explica el promotor de la empresa, darían el primer paso, unos trámites con unos costes «de entre 10.000 y 15.000 euros», que solo con las futuras licencias de obra quedarían más que cubiertos. A partir de ahí, se desarrollarían varias tramitaciones más, entre Hunosa, propietaria del suelo, y los municipios. En Riosa, denuncia García Quintana, «no se ha dado este paso, lo que nos impide, por el momento, seguir adelante con el proyecto». El empresario pide al gobierno local riosano que recapacite y «ponga en marcha estos trámites, algo a lo que hasta el momento se han negado, escudándose en que tendría que ser Hunosa quien lo hiciera».

Algo, recalcó Borja García, «que no es así, pero no hay forma de que recapaciten». «Es un trámite municipal, son sus competencias», subrayó el empresario, si bien luego ya Hunosa, una vez dado este paso, también tendría que realizar varios trámites. «Ya se ha hecho en Morcín, pero el espacio del pozo Monsacro lo comparten los dos concejos», subraya. «En Riosa llevamos dos años así, y no se ha dado ni un paso».

La iniciativa

La idea inicial de Llande Transformaciones Forestales, empresa ya asentada en Riosa, es la de invertir 6 millones en el parque empresarial que se intenta impulsar en el pozo Monsacro. En esta primera fase se pretenden generar 30 empleos, «puestos de trabajo de calidad, que iríamos aumentando en caso de poder seguir creciendo». «No entendemos», lamentó el empresario, «que se ponga en riesgo una inversión así por no querer desarrollar unos trámites urbanísticos. Es una situación increíble», concluyó García Quintana.