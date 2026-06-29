Casi dos millones para arreglar la carretera Argame-Pedroveya, en Morcín

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado en 1.928.874 euros la reforma integral de los 9,8 kilómetros de la carretera MO-5 (Argame-Pedroveya), en Morcín. La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Pavitk 2012 y Ramadal, que dispondrá de un plazo de siete meses para su ejecución. El proyecto para modernizar esta infraestructura, explicaron desde el Principado, consistirá en "optimizar su drenaje, renovar los sistemas de contención y reforzar la seguridad vial para mejorar el tráfico y aumentar la comodidad".

Las obras comenzarán con la limpieza de la calzada, que incluirá la retirada de desbroces y vegetación, el reperfilado de cunetas y la demolición de elementos deteriorados. También se renovará el sistema de drenaje, mediante la instalación de trece nuevos caños y "más de siete kilómetros de cuneta bordillo y zanjas drenantes en las zonas con nivel freático, además de sumideros y pasos salvacunetas para facilitar la evacuación del agua".

Además, durante las obras se alzarán dos muros, uno de escollera y otro de hormigón, y se rehabilitará toda la carretera mediante "la reconstrucción y refuerzo del firme, el fresado en zonas concretas y la pavimentación de accesos". Por último, se renovarán "las defensas con más de 4,4 kilómetros de nuevas barreras de seguridad y se instalarán 65 señales verticales y paneles direccionales". Igualmente, se repondrán las señales horizontales y las barandillas en mal estado.

Esta actuación se suma a la inversión de 1,1 millones que el Principado ya tiene en marcha en Morcín para la renovación de la vía MO-1, entre Santolaya y Busloñe, "lo que eleva a más de tres millones los recursos destinados a la red viaria del concejo".