La moda reciclada y sostenible, una nueva oportunidad para generar empleo, atraer talento y diversificar la economía en Mieres

El Ayuntamiento de Mieres ha decidido mirar a la moda con otros ojos. Lejos de la imagen asociada al consumo rápido y efímero, el concejo quiere convertir la creación textil sostenible en un nuevo nicho de actividad económica vinculado al emprendimiento, la formación y la economía circular. Ese es el objetivo del proyecto Raíces Beta, una iniciativa que aspira a crear un ecosistema en torno a la moda regenerativa "desde el territorio y con vocación de futuro".

La iniciativa cuenta con el respaldo de la dirección general de Agenda 2030 del Principado, que destina 18.000 euros al proyecto, y se desarrollará durante los próximos meses con actividades de divulgación, formación y un desfile performativo que tendrá como escenario el Pozo Santa Bárbara, uno de los símbolos de la reconversión minera.

Durante la presentación, la responsable del proyecto, Virginia Abzueta, explicó que Raíces nace para promover "una nueva forma de consumir, crear y desechar la moda", utilizando esta disciplina como vehículo para impulsar cambios en los hábitos de consumo y en la relación con los recursos. "La moda es la excusa", señaló, convencida de que "pequeños cambios cotidianos pueden contribuir a construir una sociedad más sostenible".

Prendas viejas, nuevos usos

El programa pretende demostrar que prendas olvidadas en los armarios o materiales de desecho pueden convertirse en nuevas piezas con valor añadido gracias al diseño, la creatividad y la artesanía. Para ello se organizarán tres talleres especializados en reciclaje de ropa, estampación vegetal y mineral y la técnica artística del "ebru" (papel marmoleado), que se desarrollarán a partir de septiembre en el Ateneo de Turón. Cada uno contará con quince plazas y estará abierto a cualquier persona interesada, independientemente de su experiencia previa.

Las creaciones realizadas durante la formación protagonizarán el desfile previsto para el 11 de septiembre en el Pozo Santa Bárbara, donde el público podrá conocer tanto las prendas como el proceso creativo que hay detrás de cada una de ellas. El objetivo, según Abzueta, es crear un movimiento ciudadano capaz de inspirar a otras personas y demostrar que "con un poco de ingenio, técnica y trabajo es posible transformar, reciclar y regenerar prendas y residuos".

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, enmarcó el proyecto dentro de la estrategia de la Agenda 2030 y destacó que la sostenibilidad "no es únicamente una cuestión ambiental", sino también "una oportunidad para generar cultura, creatividad, formación y desarrollo local". En su opinión, iniciativas como "Raíces" permiten "trasladar los objetivos de Desarrollo Sostenible a la vida cotidiana y convertirlos en acciones concretas sobre el territorio".

En la misma línea, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, defendió que la industria de la moda "puede convertirse en un importante generador de empleo de calidad si apuesta por modelos basados en la economía circular, el comercio de proximidad y la utilización de materiales reciclados y tintes naturales". A su juicio, "cambiar los patrones de producción y consumo resulta imprescindible para afrontar la transición climática y abrir nuevas oportunidades económicas".

Generación de empleos

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, subrayó que proyectos como "Raíces" encajan con el proceso de transformación que vive el municipio tras el declive de la minería. El regidor apuntó que detrás de iniciativas de este tipo "puede haber un montón de puestos de trabajo" y nuevas oportunidades "para un territorio que necesita diversificar su economía". El regidor estableció además un paralelismo entre la recuperación de prendas en desuso y la reutilización del patrimonio industrial, simbolizada por el Pozo Santa Bárbara, "que ha pasado de ser una explotación minera abandonada a convertirse en un espacio de referencia para la cultura y la innovación".

Con "Raíces Beta", Mieres apuesta por convertir la moda sostenible en mucho más que una tendencia. La iniciativa aspira a sentar las bases de un nuevo sector "capaz de generar empleo, fomentar el emprendimiento creativo y demostrar que la economía circular también puede convertirse en un motor de desarrollo para las cuencas mineras".