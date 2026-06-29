"San Pedro y San Pablo", la delantera galáctica de las fiestas de La Felguera: así es el día grande

Estos días de campeonato del mundo, el fútbol lo inunda todo, hasta la misa solemne de las fiestas de San Pedro de La Felguera el día de su patrón. “San Pedro y San Pablo eran como la delantera del Real Madrid, dos estrellas mundiales que chocaban”, afirmó el párroco en su homilía. Esa discrepancia, que Pedro y Pablo salvaron “sentándose a hablar con tranquilidad y rezando juntos”, sirvió a Francisco Javier Fernández para pedir un poco de sosiego ante tanta crispación, especialmente en la clase política. “San Pedro y San Pablo nos pueden ayudar a superar eso”, subrayó el párroco.

El párroco de San Pedro de La Felguera, Francisco Javier Fernández, durante la homilía / D. O.

Fiestas no religiosas

Francisco Javier Fernández hizo también referencia a “un rumor que crece cada año”, el de la posibilidad de cambiar el día de Asturias del 8 de septiembre, Día de Covadonga, por el 25 de mayo, efeméride del levantamiento de los asturianos contra las tropas de Napoleón. El cura de San Pedro de La Felguera ve que “todo lo relacionado con la fe cristiana parece que se va superando” y entiende que “no es obligatorio que todas las fiestas tengan un componente religioso”. Hizo referencia, por ejemplo, a las fiestas de Langreo Centro, “unas fiestas maravillosas que no tienen referencia religiosa pero sí un contenido solidario muy grande”. Eso sí, para el párroco, “cuando las fiestas se hacen bajo el patronazgo de un santo, las celebramos como nuestra forma de entender la vida”. Dentro de esa forma cristiana de entender la vida, Francisco Javier Fernández tuvo unas palabras para el pueblo venezolano, que sufre las consecuencias del terremoto. La colecta de la misa más importante del año en La Felguera, la del día de su patrono, justo antes de la procesión, irá destinada a la ayuda a Venezuela.

Asistentes a la misa solemne del día de San Pedro en La Felguera / D. O.

El párroco de San Pedro de La Felguera llamó al sosiego, a la charla conciliadora, al rezo y al consenso. Lo hizo en una iglesia abarrotada para honrar al patrono. Como dijo el poeta Álvaro Cunqueiro en una visita a La Felguera, “esto no es una iglesia parroquial, esto tiene porte de catedral”. Y era ese porte el que presentaba el día del patrón, con todos los bancos llenos, sillas supletorias y muchos fieles siguiendo de pie la celebración. En el primer banco, en el centro de la nave, la directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro”, que organiza las fiestas patronales. El presidente, Juan José Vega Fanjul, "Juancho", acompañado de los reyes de la fiesta, Alba Villa y Alex Fernández. También con asiento reservado en esos primeros bancos, el artista José Luis Iglesias Luelmo y José Agustín Menéndez, “Tinín”, que elaboraron la alfombra floral que se colocó el pasado viernes a la entrada de la iglesia de San Pedro y que cuatro días después aún admiran langreanos y visitantes. Llevan años haciéndolo. Este año, bajo el título de “Eternos recuerdos” honraron a Rufino Roces, Antonio Fernández Velasco, Faustino Fernández Ardura, el dúo musical que formaban Pepita y Mari, Javier Granda, Isaac y César de Casa Isaac y Pelayo Roces.

El inicio de la danza prima, al acabar la eucaristía. / D. O.

Los políticos, a los que hacía referencia el párroco en su homilía, estaban en una discreta segunda fila, los del PP, o tercera, los concejales de Vox. El alcalde, excura en Ciaño y ahora gobernando el concejo desde las filas de IU, no quiso quitar protagonismo ni a unos ni a otros, ni a compañeros en el salón de plenos ni a excompañeros en la sacristía. Roberto García se mezcló con el resto de fieles.

Alfombra floral a la entrada de la iglesia de San Pedro de La Felguera / D. O.

Procesión

La misa estuvo dotada de más solemnidad aún gracias a la participación de la coral Maestro Lozano, que desde el coro del templo acompañó la celebración religiosa. A la una de la tarde, la imagen de San Pedro abandonaba la iglesia portada por componentes del El Val’Nalón, club de baloncesto de Langreo. Cientos de fieles participaron en un recorrido encabezado por la Banda de Música de Langreo, que rodeó el parque Dolores F. Duro, el Parque Viejo de la Felguera, para regresar al tempo. En la escalinata exterior había formado de nuevo el coro Maestro Lozano bajo la dirección de Javier Fernández Mejuto. Ellos pusieron la voz para que decenas de langreanos, en su mayoría mujeres, bailasen la danza prima a la puerta de la iglesia y ante la atenta mirada de la estatua de Pedro Duro. A la una y media de la tarde, La Banda de Música de Langreo tomó entonces posiciones para dar el relevo musical al coro desde el kiosco de la música del parque.

La Coral Maestro Lozando en la escalinata de la iglesia de San Pedro de La Felguera / D. O.

La jornada de fiesta en Langreo, en la que el orbayu que parecía que iba a dar al traste con la procesión decidió no acudir a la celebración, continuó cuando los asistentes a las actividades religiosas se dispersaron por los locales hosteleros de este distrito langreano para disfrutar del vermut en un día no laborable. Ya por la tarde, a las 17.30 horas y para relajarse un poco tras tantos días de fiesta, desde el pregón del pasado viernes, hubo una exhibición de Yoga. La noche es para la “Charleston Big-Band”.

La Banda de Música de Langreo, en la procesión. / David Orihuela

Jira en el prau Castandiello

Si el lunes fue el día de San Pedro, el martes es otro de los días grandes de las fiestas de La Felguera con la celebración de la jira en el prau Castandiello. Desde las 10.00 horas se repartirá el bollu en la sede de la sociedad de festejos y habrá pasacalles con "New Paentamala" y la "Charanga Principado". Los felguerinos aprovechan esta jornada para disfrutar de un día en pandilla, ya sea de familiares o de amigos, en especial los más jóvenes, pero todos con una misma intención, la de reunirse y compartir. Por la tarde habrá fiesta de la espuma en la Plaza David Vázquez y la organización ya avisa que no es solo para los niños. Por la noche, habrá verbena con “Cinema” y fuegos artificiales en el parque Pinín.

El miércoles, serán los últimos retazos de actividades, en este caso destinadas, sí, a los más pequeños de la casa. Habrá atracciones y con un espectáculo circense.

Se cerrarán entonces unas fiestas de San Pedro de La Felguera en las que este año, el colectivo organizador ha nombrado socios de honor a Ramón Abad y Luisa Vallina, de la sidrería “El Gaucho”, que cerró el año pasado. La insignia de brillantes de Festejos San Pedro se entregó este año a quien fuera presidente de la Sociedad de Festejos, Abraham Montes Zapico.

La Felguera podrá entonces dedicarse a ver qué hacen en el Mundial de fútbol los delanteros del Real Madrid.