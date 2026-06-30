Aprender investigando, jugando y resolviendo retos: la receta del IES Valle de Turón para formar estudiantes motivados y coleccionar reconocimientos

El aprendizaje ha estado asociado históricamente con la rigidez y el aburrimiento, asumiendo erróneamente que si no cuesta sufrimiento, no es valioso. En el IES Valle de Turón han roto con esta teoría, demostrando que estudiar puede resultar divertido y entretenido. Esta estrategia se tradujo durante el curso que acaba de concluir en una larga lista de reconocimientos asociados a programas con un marcado componente lúdico.

Lejos de entender el juego como un mero entretenimiento, el centro mierense lo ha convertido en una poderosa herramienta educativa. El alumnado investiga, experimenta, crea y resuelve problemas reales mientras desarrolla competencias científicas, sociales y personales. El resultado es una comunidad educativa que aprende de forma activa y cuyos proyectos han trascendido las aulas para recibir reconocimiento autonómico y nacional.

Adrián Barbón, con alumnos del instituto, jugando con el ajedrez gigante. / Foto cedida a LNE

Uno de los grandes protagonistas del curso ha sido "Biomar", un proyecto desarrollado por estudiantes de primero de Bachillerato y del Club de Ciencia "Turón Científico". Ha sido coordinado desde el departamento de Física y Química por la profesora María Jesús López González. Durante más de seis meses investigaron la elaboración de recubrimientos comestibles biodegradables de origen natural para conservar arándanos, combinando ciencia, sostenibilidad e innovación. El esfuerzo obtuvo su recompensa con el primer premio en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato de la IV Feria de la Innovación y la Ciencia de Asturias, donde el jurado destacó tanto la calidad del trabajo como la implicación del alumnado y su capacidad para defender el proyecto. El éxito tendrá continuidad el próximo curso, cuando representen a Asturias en la feria científica vasca "Elhuyar Zientzia Azoka".

La excelencia de "Biomar" no se quedó ahí. El proyecto también recibió el primer premio nacional "ACIERTAS-COSCE", un reconocimiento otorgado por la Confederación de Sociedades Científicas de España entre más de sesenta iniciativas educativas. Un galardón que pone el foco no solo en los conocimientos adquiridos, sino también en habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad o la capacidad de resolver problemas.

Cosméticos ecológicos

La apuesta por una enseñanza conectada con la realidad también ha convertido la sostenibilidad en una seña de identidad del instituto. El proyecto "Cosmética Circular" obtuvo el segundo premio de los Reconocimientos a la Innovación Docente de la Universidad de Oviedo en la categoría de Sostenibilidad y Medio Ambiente, un logro que además otorgó al IES Valle de Turón la acreditación como Centro Educativo Innovador. A partir del huerto escolar y de productos de agricultura ecológica, el alumnado elabora cosméticos sostenibles mediante procesos científicos como la destilación de aceites esenciales, al tiempo que desarrolla iniciativas de aprendizaje-servicio colaborando con el Centro de Día de Turón y la Cocina Económica de la localidad.

María Jesús López y Andrea Tendero, con el distintivo de centro educativo innovador. / Foto cedida a LNE

Pero la innovación en el IES Valle de Turón no se limita al laboratorio. También transforma los recreos y las clases de Historia. Un espectacular ajedrez gigante fabricado mediante impresión 3D se ha convertido en una de las piezas centrales de los patios dinámicos del centro, promoviendo la convivencia, la inclusión y el pensamiento estratégico. La iniciativa despertó incluso el interés del presidente del Principado, Adrián Barbón, que recientemente recibió al alumnado en el Palacio de Presidencia y compartió con ellos una partida en un ambiente cercano que sirvió para poner en valor el aprendizaje a través del juego.

El "Escape Turón: El Juicio de Osiris" / Foto cedida a LNE

La misma filosofía inspira "Escape Turón: El Juicio de Osiris", un escape room educativo que transporta al alumnado al Antiguo Egipto mediante enigmas, retos y pruebas cooperativas. La actividad convierte el aula en una experiencia inmersiva donde la emoción se convierte en motor del aprendizaje, favoreciendo el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

Detrás de todos estos proyectos hay un profesorado convencido de que "otra forma de enseñar es posible" y un alumnado dispuesto a asumir retos cada vez más ambiciosos. El balance del curso confirma que "la innovación educativa no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en despertar la curiosidad, convertir a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje y demostrar que el conocimiento también puede construirse entre risas, emoción y creatividad", destacan los docentes.