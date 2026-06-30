Calles embotelladas, circulación "a paso de tortuga" y conductores "con paciencia": el cierre de un carril del puente del Corredor del Nalón en Sama atasca el tráfico en Langreo

Tráfico lento, "a paso de tortuga", calles embotelladas de coches y camiones y conductores "con mucha paciencia". Así está siendo el segundo día con cortes de circulación en el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama, que obliga a meter toda la circulación por los cascos urbanos de Sama y La Felguera, una situación que como mínimo durará todo el mes de julio. Los vecinos de Langreo se temen, además, que "sea para más largo", porque "ahora se cierra uno de los carriles, en dirección Oviedo. Es de suponer que habrá que actuar también en el otro", en dirección alto Nalón.

"Hay que tener paciencia, mucha. Vamos a estar así todo el mes", señalaba Alberto Gutiérrez, desde su coche, ventanilla bajada, parado en un semáforo en el centro de Sama. Por delante de él, decenas de vehículos. Por detrás, lo mismo. La situación dura toda la mañana, desde el cierre del carril en el puente del Corredor del Nalón. "Será así también por la tarde, todos los días", lamentaba David García, presidente de la Asociación de Vecinos Langreo Centro. En La Felguera la situación era similar en varias calles.

Tráfico lento y con vehículos pesados en el acceos a la glorieta de Langreo Centro, en La Felguera. / M. Á. G.

Fiesta local

El lunes fue el primer día del corte, pero era San Pedro, fiesta local en Langreo. Por tanto, no hubo circulación para lugares habitualmente conflictivos, como Valnalón. Apenas hubo tampoco tráfico pesado, que ya desde hace semanas no puede pasar por el puente atirantado. Este martes 30 de junio, ya día laborable, "la situación es mucho peor que la del lunes", subraya García. Echan en falta los vecinos a la Policía Local, "no hay apenas nadie controlando. Si alguien quiere cruzar en un paso de cebra, se la juega", recalcaba.

Atascos en el centro de Sama. / L. M. D.

María Ordóñez es otra conductora que atraviesa Sama. Pasa por el Corredor del Nalón, por el puente atirantado, al menos dos veces cada día. "Es mi primer día, y ya se está notando el tráfico. Vamos en caravana desde la entrada de Sama hasta la salida". Sube apurada la ventanilla al tiempo que arranca de nuevo, un pitido por detrás la sobresalta. En general hay paciencia y comprensión con las obras, pero "vamos a ver lo que dura", subraya Luisa Díaz, intentando cruzar la calle en la plaza de La Salve.

Desde la Asociación de Vecinos de Langreo Centro reclaman al Principado más "claridad" con la situación del puente atirantado, y saber con seguridad cuánto tiempo van a durar sus obras de mantenimiento. "Creemos que se está tapando que está en mala situación", señalan.

Inspección técnica con sorpresas negativas

El pasado mes de mayo la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado anunciaba se iba a realizar una inspección del estado del puente atirantado de Sama, una infraestructura crítica para el valle del Nalón: por él cruzan cada día unos 20.000 vehículos. Pocos días después, lo que parecía que iba a ser algo rutinario, la inspección, se convirtió en noticia. El Principado anunciaba que se iba a restringir el tráfico a vehículos pesados, y que se iba a reducir la velocidad de circulación por sus 620 metros de largo a 20 kilómetros por hora.

Colas en el carril en dirección a Oviedo, en Sama. / L. M. D.

No quedó ahí la cosa. Tras un mes de obras y de las primeras restricciones, Movilidad anunció nuevas medidas. Desde ese pasado lunes, 29 de junio, y hasta el 31 de julio, queda interrumpida la circulación en sentido descendente (hacia Oviedo) durante los días laborables, en horario de 9.00 a 19.00 horas. Existe un desvío señalizado a través de la carretera de La Felguera a Las Pieces (LA-3). Fuera de ese horario y durante los fines de semana el paso de la circulación es el habitual. Se mantiene además vigente la restricción total para vehículos pesados, exceptuados los de transporte público.

Futuros arreglos

Para los vecinos de Langreo, la cartelería existente para informar a los conductores de los mejores itinerarios "es más bien escasa, casi nula". Temen también el estado en el que queden algunos viales interiores que soportan ahora "mucho más tráfico pesado. ¿Quién los arreglará, si es que se hace?, preguntan.