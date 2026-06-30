La Feria de Muestras de San Martín duplicará su espacio comercial para incrementar el número de expositores

La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio (Femex) duplica en esta próxima edición la superficie destinada a la galería comercial, que suma al habitual recinto del polideportivo de Blimea la cancha cubierta exterior del colegio El Parque. Esta ampliación del espacio se produce para responder a la demanda del sector. La trigésimo cuarta edición de la feria tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre.

“En esta edición hemos decidido aumentar la superficie comercial para poder atender las peticiones de los comerciantes sin tener que rechazar ninguna solicitud”, asegura la vicealcaldesa de San Martín del Rey Aurelio, Cintia Ordóñez. El patio del colegio estará reservado como en años anteriores para el sector del automóvil.

Los comercios que estén interesados en participar pueden presentar su solicitud en el Registro municipal, del 1 al 17 de julio, bien en ventanilla o a través de la sede electrónica en el portal web municipal “smra.org”. El formulario se podrá recoger en el mostrador del Registro. También se puede descargar del portal web.

La feria abrirá el viernes día 11, a las 11.00 horas hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 21.00. El sábado se podrá acceder desde las 11.00 horas a las 15.00 horas y, por la tarde, de 17.00 a 21.00. El domingo estará abierta de manera ininterrumpida desde las 11.00 a las 21.00 horas.

Actividades culturales

Durante la celebración de la feria y en los días previos se desarrollará una programación cultural, deportiva y de ocio con variedad de contenidos. Entre ellos figuran eventos fijos como la carrera solidaria en la lucha frente a la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), el mercado de artesanía o el tradicional Certamen Nacional de Ganado, que cumple 74 ediciones.

La Feria de Muestras y Exposiciones de San Martín del Rey Aurelio gira cada año en torno a una temática diferente. En esta ocasión estará dedicada a la infancia y la juventud, con contenidos específicos en los que participar, como mesas redondas y presentaciones, entre otras actividades.

Modelismo Naval

La celebración de Femex marca el fin del verano en San Martín del Rey Aurelio. Antes se celebrarán las fiestas de sus principales poblaciones, como Sotrondio, Blimea o El Entrego. Precisamente coincidiendo con estas últimas, con La Laguna, se celebrará el XX Encuentro Nacional de Modelismo Naval, que fue presentado en el el Ayuntamiento. Tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de julio, contará con más de 40 participantes llegados de toda España (Barcelona, Girona, Vizcaya, Madrid, Murcia, Cantabria, Granada y Valladolid, además de Asturias) y contará con una exposición y exhibiciones de radiocontrol, en la zona del puente de La Oscura y el polideportivo.

Amalio Cancelas, de la organizción, subrayó que “es una actividad singular en Asturias y de referencia para los amantes del modelismo naval, que atrae año tras año a decenas de aficionados al manejo de maquetas de barcos, procedentes de diferentes puntos de España”. El alcalde, José Ramón Martín Ardines, apuntó por su parte que “con motivo de esta actividad recibimos visitantes de fuera de Asturias que además de participar en el encuentro, pernoctan y consumen en la hostelería local y en el comercio durante su estancia de varios días por el concejo”.