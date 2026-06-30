El ferial de Talleres del Conde en Langreo echa a andar como la "Fábrica cultural" y nueva imagen con diseño local

Talleres del Conde, el nuevo espacio cultural de Langreo que se inaugurará el próximo 17 de julio, ya tiene imagen y marca "Fábrica cultural". La concejala de Hacienda, Marina Casero, presentó este martes el logo que será la seña de identidad del espacio, un logotipo diseñado por la agencia de publicidad langreana Llana, que trabaja habitualmente con LA NUEVA ESPAÑA. El consistorio sacó el diseño a licitación y se presentaron 16 empresas. El ganador “representa la mitad de la estructura de los Talleres del Conde”, explicó Casero. También pueden ser banderines de fiesta, cometas o hasta la silueta de un urogallo.

Logotipo de Talleres del Conde. Fábrica Cultural, en Langreo / D. O.

La cubierta característica

La cubierta de Talleres del Conde que se conserva es la estructura metálica de las naves de calderería del antiguo recinto fabril. Son dos monumentales naves adosadas con planta rectangular. Tienen una longitud cercana a los 200 metros y once metros de altura. Los pilares laterales son perfiles roblonados, un modelo de construcción sin soldadura, que soportan las vigas sobre las que discurriría el puente grúa. La cubierta, montada sobre una estructura de cerchas triangulares de acero, se dispone a dos aguas, con linternón corrido.

Logotipo para un espacio dinámico

Es la imagen más reconocible del nuevo recinto cultural y ferial con el que Langreo quiere hacerse un importante huevo en el panorama cultural asturiano. Lo hará de la mano de Aarón Zapico, director y clavinecista langreano que ha sido nombrado comisario del nuevo espacio. El nuevo logo “será dinámico, como este espacio, ya que las distintas piezas tendrán su propio contenido en la página web que pondremos en marcha as próximas semanas”, explicó Casero.

El Ayuntamiento de Langreo ha adjudicado ya por 30.000 euros el programa de actividades para la inauguración de los días 17 y 18 de julio. Habrá dos artistas cabeza de cartel y otros seis grupos ofreciendo sus conciertos, además de "pinchadas" y otras actividades. Habrá presencia local y regional y propuestas que van desde el folk al rock pasando por el pop clásico. Tanto el adjudicatario como el consistorio están cerrando la programación definitiva. Lo que adelantó Casero es que “habrá actividades durante toda la tarde del viernes y durante todo el día del sábado”. También reveló que la inauguración no será un acto al uso. Las puertas de Talleres del Conde se abrirán el 17 de julio para el acceso de los vecinos y visitantes y alrededor de una hora después accederán las autoridades. La intención es que sea la ciudadanía quien ocupe por primera vez el espacio.

Al mismo tiempo que Marina Casero presentaba la imagen del Talleres del Conde, espacio cultural, se activaban los perfiles del centro en las redes sociales. De su gestión se encargará la agencia “Me lo dijo Pérez”.

Los Talleres del Conde representan uno de los principales elementos del patrimonio industrial de Langreo y su recuperación permitirá disponer de un espacio abierto a la ciudadanía. La recuperación de los Talleres del Conde ha contado con financiación del Instituto para la Transición Justa y del Principado de Asturias, dentro de las actuaciones de regeneración y dinamización de las comarcas mineras.

Más de un siglo de historia

La historia de este complejo es inseparable de la identidad del concejo. Fundados por el Conde Sizzo (Arnaldo de Sizzo-Noris) en 1894 bajo el nombre de Compañía de Asturias, los talleres pasaron a formar parte de Duro Felguera en 1902. De sus hornos salió la mítica Campana de Covadonga, que recibió la Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1900.

Tras el cese de su actividad en los años 90 y un largo proceso de expropiación, el complejo inicia ahora una nueva vida con edificio de oficinas, tres enormes naves cubiertas de entre 700 y 850 metros cuadrados y un gran espacio exterior bajo la cubierta de acero roblonado, con capacidad para acoger eventos para casi 10.000 personas.