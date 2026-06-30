Fiesta total en la jira de San Pedro de La Felguera, que recupera las meriendas familiares y de amigos, "la de siempre"

Las sociedades de festejos de toda Asturias llevan años de lucha contra los desmanes y los macrobotellones que desvirtúan la esencia de las fiestas de prao y las celebraciones populares. Ese ha sido el empeño de este año de la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro”, que organiza las fiestas patronales de La Felguera, que este martes celebraron uno de sus actos principales, la jira al "prau" de Castandiello. La organización pidió a sus 1.500 socios y al resto de romeros “volver a la jira de siempre”.

“Intentamos recuperar la esencia, la merienda familiar”, explicaba Mario Cabielles, de la Sociedad de Festejos, en el parque Dolores F. Duro, donde se había citado a los felguerinos “para subir todos juntos al prau como se hizo siempre”. Una charanga abría el paso. “En los últimos años se había perdido un poco lo que era la jira y parecía que la gente tenía miedo a subir al prau”, insiste Cabielles que explica como desde la organización “se pidió a la gente y a los hosteleros de La Felguera que se recuperasen las peñas”.

Integrantes de una de las peñas, ya en el "prau". / Fernando Rodríguez

Subida y bajada de las peñas

La idea era subir todos juntos a las cinco de la tarde y reunirse de nuevo en la parte alta del prau a las siete y media de la tarde para iniciar, de nuevo agrupados, la bajada hacia La Felguera.

Fueron muchos los que atendieron a la petición de la organización. Alejandro Costales tiene una bar en La Felguera desde hace cuatro años y siempre había subido a Castandiello con la familia o por su cuenta. “Este año decidimos hacer una peña”, explica antes de iniciar la subida. Con una camiseta del chigre, “Costalez”, se reunieron más de 40 personas, “los clientes habituales” que decidieron “hacerlo como antiguamente”, aunque como explicaba el promotor del grupo, “es complicado porque la jira cambió mucho, ahora la juventud tiene otra forma de vida y de divertirse”.

Vista de Castandiello, con La Felguera al fondo. / Fernando Rodríguez

Mientras el grupo, parejas con hijos, se reunían en el parque, a su alrededor, los grupos de chavales hacían lo propio provistos de enormes garrafas de calimocho que más que para beberlas las utilizaron para tirárselas por encima y teñir de rojo las camisetas que a primera hora de la tarde eran blancas.

"Toy de jira"

En otra esquina del parque Dolores F. Duro, el Parque Viejo, junto a la zona de juegos infantiles, otro enorme grupo con una camiseta verde fosforito con el lema “Toy de jira”, se preparaba para iniciar la subida al prau. En realidad algunos de ellos ya habían subido y bajado, más que nada para coger sitio, dejar la bebida y no tener que carretar con ella cuesta arriba.

Úrsula Muela, que ejercía de portavoz, también insistía en que “lo guapo son las peñas, no ir por libre”. Por eso en su grupo de amigos decidieron recuperar esa tradición, “que se había perdido un poco”, la de “subir grupos, familias, cada uno con sus camisetas”. Una amiga se encargó del diseño de la prenda y allí se juntaron otras 40 personas, “un grupo de amigos con los niños”, para disfrutar de la tarde. “Quisimos hacer bulto como peña”, concluía la felguerina, que certificaba la buena acogida del llamamiento de la organización a recuperar esa esencia de pasar la tarde en el prau Castandiello.

La “jira” ponía fin, a excepción de los juegos infantiles previstos para este miércoles 1 de julio, a unas fiestas de San Pedro de la Felguera que comenzaron el pasado viernes con el pregón del magistrado Rafael Abril Manso y que han congregado a miles de personas en multitud de actividades, como la misa y la procesión religiosa del día grande, el día de San Pedro, el lunes 29 de junio.