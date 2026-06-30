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Llara Fernández, de 19 años, quería estudiar Biología, no le dio la nota en la PAU, hizo una FP para ser cocinera y ya tiene trabajo: "Estoy en una empresa de food trucks"

"No me arrepiento para nada de aquella elección; me encanta cocinar", afirma la joven, que estudió el ciclo superior de Dirección de Cocina en el IES Valle de Aller, convirtiéndose en una de las mejores alumnas de Asturias

Llara Fernández, en la escuela de cocina, con uno de sus postres, hecho a base de brownie de chocolate, crumbl de frutos secos, bizcocho de sifón, castañas glaseadas, helado de sidra y un semifrío recubierto en chocolate

Llara Fernández, en la escuela de cocina, con uno de sus postres, hecho a base de brownie de chocolate, crumbl de frutos secos, bizcocho de sifón, castañas glaseadas, helado de sidra y un semifrío recubierto en chocolate / LNE

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Mónica G. Salas

Mónica G. Salas

Llara Fernández García quería estudiar la carrera de Biología en la Universidad de Oviedo. Pero la nota del Bachillerato y la PAU no le dio para entrar. Optó entonces por la Formación Profesional (FP) y por un grado que nada tenía que ver con su preferencia inicial: Dirección de Cocina. "Me gusta cocinar y me dije: 'Voy a probar el ciclo de FP a ver si me gusta'". Y descubrió que su verdadera pasión estaba en los fogones y no en las ciencias de la naturaleza. "No me arrepiento para nada de aquella elección que tomé", afirma.

Esta mierense de 19 años, vecina de Urbiés, asegura que siempre cocinó en casa. Desde pequeña. Y de todo un poco. "En la variedad puedes encontrar muchas cosas. Aunque se me dan muy bien los postres", explica. Su preferido es la tarta de queso, que "nunca falla".

Llara Fernández acabó este año el ciclo de Dirección de Cocina en el IES Valle de Aller, después de 2 años de formación, que tuvieron más horas prácticas en empresas que otros cursos, gracias a la nueva FP dual. En el primer año estuvo en el restaurante La Consistorial de Mieres y en el segundo, en la confitería Mariam (Su-Pan). La mierense tiene uno de los mejores expedientes de toda Asturias y ya está trabajando, al menos durante el verano. "Estoy en una empresa de food trucks en Playa Madre, en Cantabria", cuenta. Son los mismos gestores del famoso chiringuito de Caravia. "Hacemos hamburguesas, nachos, patatas, alitas de pollo...", detalla.

Trabajar y estudiar a la vez

La FP de Dirección de Cocina prepara a los alumnos en cocina, pero también para saber dirigir un restaurante o ser jefe de cocina. Ahora el objetivo de Llara Fernández es trabajar a la vez que sigue estudiando. "En la cocina siempre te tienes que estar formando, porque aparecen nuevas técnicas y tienes que intentar ir aprendiendo cada vez más", señala. Por ahora, no tiene claro dónde estará su futuro: "Siento que cada sitio tiene su encanto".

Llara reivindica la FP: "Es una muy buena opción, porque no solo estudias, también haces prácticas en empresas. Yo las hice en un restaurante en primero y en un obrador en segundo. Y así puedes probar diferentes sitios de trabajo e ir haciéndote un poco a la vida laboral".

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Uno de sus mayores referentes es el chef David Muñoz y no descarta del todo poder abrir algún día su propio restaurante. Por supuesto, es una gran seguidora del programa de televisión MasterChef.

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