Lograr que el pozo Santiago en Aller acoja investigaciones sobre las misiones a la Luna, un objetivo del Principado: "Estamos luchando por ello"
El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, quiere "vender" las instalaciones en un congreso científico que se celebrará en Oviedo en agosto
L. M. D. / M. R.
El Principado quiere atraer inversiones y estudios del sector aeroespacial. Para ello, se lleva ya tiempo trabajando en instalaciones del pozo Santiago de Hunosa (Aller), donde podrían realizarse algunas de estas investigaciones. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recalcó este martes -en un acto sobre los preparativos en Asturias para el eclipse solar total de agosto- que "vemos una oportunidad en sector aeroespacial". El Principado quiere "vender" el pozo Santiago en un congreso científico que se celebrará entre los días 5 y 7 de agosto, en Oviedo, en el que "nuestro objetivo es situar lo que se está desarrollando en el pozo Santiago, en Aller, para albergar un experimento científico" de primer orden.
Sánchez subrayó que la infraestructura necesaria para realizar investigación "ya está", si bien lo ideal, lo que se pretende, es participar, "tener una pequeña" porción de la misión Artemis. "A nivel internacional las principales agencias espaciales, tanto la europea como otras, están colaborando en un programa que persigue establecer un asentamiento humano estable en la Luna. Creemos que las condiciones que se dan en el Pozo Santiago pueden ser muy relevantes a la hora de establecer ese tipo de asentamiento", subrayó el Consejero.
"Estamos luchando", añadió, para lograr esta participación en la investigación aeroespacial, para "ver si somos capaces de despertar este interés" y acoger alguna de las investigaciones sobre las próximas misiones a la Luna.
Esta labor de promoción del pozo Santiago viene ya de meses atrás. En febrero, el exdirectivo de la NASA Pete Worden visitó las instalaciones del pozo. "Estas galerías podrían simular las condiciones lunares", afirmó tras el recorrido realizado.
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