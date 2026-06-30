Los mayores de Ablaña tienen "Ángel": marcha solidaria en Mieres a favor del niño ovetense de 8 años

Han sido muchos los apoyos económicos y gestos de cariño que ha tenido Javi, el pequeño oventense de 8 años que padece una enfermedad rara, el síndrome Nedamss. Desde Santi Cazorla a Saúl Craviotto, hasta Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, o su hermana Ivana, que recientemente donaba 100.000 euros obtenidos en un concurso a la fundación para lograr desarrollar un tratamiento experimental para la enfermedad. A ese ejército se ha sumado ahora un veterano batallón: el de los mayores del Centro Gerontológico de Ablaña, en Mieres. Este martes realizaban una marcha solidaria acompañados de sus cuidadores y familiares para recaudar fondos. Pero más allá de la aportación económica trasciende la emocional.

La idea

La idea partió del propio equipo del centro. La directora asistencial del centro, Natalia García, señaló que "la marcha surgió desde el centro como una iniciativa solidaria vinculada a la Asociación 'El Ángel de Javi'".

En este sentido, señaló que "para los residentes ha supuesto una experiencia muy enriquecedora, ya que les ha permitido participar activamente en una causa solidaria y formar parte de una iniciativa que trasciende desde el propio centro".

De hecho, no solo hicieron carteles, sino que los mayores también realizaron en sus talleres unas pulseras que entregaban con la inscripción a la marcha. "En nuestro centro estamos concienciados con las iniciativas solidarias y con la importancia de implicarnos en proyectos que aporten un beneficio real a las personas. Creemos que participar en este tipo de acciones no solo ayuda a quienes lo necesitan, sino que también ofrece a los residentes la oportunidad de seguir sintiéndose parte activa de la comunidad y de contribuir, con su implicación, a construir una sociedad más solidaria", finalizó Natalia García

El paseo

Así, a las 11 de la mañana, los residentes que decidieron participar salían de Ablaña. La mayoría en silla de ruedas y acompañados por cuidadores o familiares. Otros lo hicieron a pie. Pero el esfuerzo era el mismo: apoyar al pequeño Javi. No solo recorrieron algo más de dos kilómetros por el paseo fluvial hacia Mieres. Antes ya habían hecho trabajo previo, con la eleboración de carteles y pancartas reivindicativas.

Los participantes en la marcha. / A. Velasco

Tras llegar de vuelta a la residencia, los mayores volvieron con sus compañeros tras hacerse una foto de familia que quedará para el recuerdo. Porque Javi tiene un ejército de ángeles, pero pocos tan veteranos como los que desde Ablaña se unieron a las trincheras.