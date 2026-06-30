La revista cultural Estaferia Ayerana cumple ya 32 números, con la vecindad con Caso como protagonista

El Centro Cultural de Moreda (Aller) acogió este lunes por la tarde la presentación del número 32 de la revista cultural Estaferia Ayerana, protagonizada esta vez por la Pola Vieya (la Pola del Pino) y por la vecindad allerana con el concejo de Caso.

En el acto participaron Fernando Suárez Albalá, José Fernández, Juanchi Estrada (cronista oficial de Caso), Titi Fanjul -del consejo editor de la revista- y el alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias. El nuevo número de Estaferia, ya toda una institución en el concejo tras casi 20 años de vida (nació en junio de 2007), cuenta con artículos relaciondos con los "Pastos, pleitos y memoria", sobre la "dilatada vecindad entre Caliao (Caso) y Felechosa". También cuenta con escritos sobre la Colegiata de Murias, el Camino de Santiago a su paso por el concejo, el transporte en autobús y la asociación "Fíos del Pueblu" (de Boo).