El abandono del merendero de Valgrande dispara el temor a un incendio junto a uno de los espacios naturales protegidos más valiosos de Asturias y una urbanización con 280 apartamentos

Los vecinos de El Brañillín llevan años contemplando desde las ventanas de los 280 apartamentos que conforman la urbanización el deterioro del circuito de cañones de nieve de la estación invernal de Pajares. Sin embargo, de lo que están ahora pendientes es de las barbacoas y de los extintores. La asociación vecinal teme que se produzca un incendio debido al abandono en que se encuentra el área recreativa "Chus Valgrande". La acumulación de maleza por la falta de mantenimiento en una zona habilitada para hacer parrillas está generando una creciente inquietud entre los residentes, que ya el año pasado solicitaron la retirada de este espacio lúdico por la desatención que sufre.

EStado del área recreativa de Valgrande. / Foto cedida a LNE

La Asociación de Vecinos de la Urbanización El Brañillín ha dado un paso más en sus reclamaciones y ha presentado un escrito ante la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado de Asturias para solicitar una inspección urgente del área recreativa. Consideran que el estado de abandono de las instalaciones supone "un riesgo evidente de incendio en un enclave de alto valor ambiental".

En el escrito, firmado por el presidente del colectivo, Manuel Penche García, los residentes recuerdan que el Principado es propietario de los terrenos donde se ubican tanto la urbanización como el área recreativa. Denuncian que las parrillas y barbacoas permanecen completamente invadidas por la vegetación, mientras que la señalización existente continúa indicando que su uso está permitido.

Los vecinos sostienen que la combinación de pasto seco, matorral y barbacoas sin ningún tipo de mantenimiento "constituye un escenario especialmente peligroso, máxime cuando el merendero limita con una masa forestal formada por abedules, acebos, serbales, brezos y arándanos". El colectivo advierte de que un fuego podría propagarse rápidamente hacia el Bosque de Valgrande, integrado en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Conservación y dentro del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, declarado además Reserva de la Biosfera.

Desmantelamiento del espacio recreativo

No es la primera vez que la asociación denuncia la situación del área recreativa. El pasado verano ya reclamó directamente su desmantelamiento al considerar que el espacio se encontraba inutilizado por la falta de mantenimiento y por la presencia habitual de ganado, que pasta libremente por la zona pese a tratarse de un espacio de uso público.

En esta ocasión, además de alertar sobre la falta de higiene y la mala imagen que ofrece uno de los accesos a la estación de Valgrande-Pajares, los vecinos lamentan que sus reiteradas peticiones de reunión con la Dirección General de Deportes no hayan obtenido respuesta. A su juicio, el estado del área recreativa "resulta incompatible con el proceso de desestacionalización que el Principado está impulsando en la estación invernal".

Por ello solicitan que, tras la inspección técnica, el Gobierno asturiano "obligue al titular de las instalaciones a ejecutar de forma inmediata las medidas correctoras necesarias para eliminar el riesgo de incendio" y evitar, según advierten, "una verdadera tragedia medioambiental en uno de los espacios naturales más valiosos de la Cordillera Cantábrica".