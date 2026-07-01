Del carbón a los fogones: el pozo Espinos de Mieres ya cuenta con una cocina industrial para reforzar "una segunda vida ligada a la cultura, el turismo y la gastronomía"

Cuando los mineros de Turón comenzaron en 1927 a extraer carbón a través del Pozu Espinos era impensable que, casi un siglo después, la instalación acabase estando tan ligada a lo gastronómico como a lo industrial por efecto de un insospechado maridaje. La obra para dotar a la vieja mina de una cocina industrial asociada al proyecto "Bocamina" acaba de concluir, reforzando una propuesta de avalado éxito que abandera un nuevo modelo turístico ligado al patrimonio industrial.

El Ayuntamiento de Mieres ha finalizado la instalación del equipamiento permanente que permitirá impulsar la actividad cultural y gastronómica del histórico pozo minero. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 132.000 euros, financiada con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Central.

La principal novedad es la creación de una cocina industrial en el edificio de la antigua lampistería, un espacio que hasta ahora obligaba a desarrollar las experiencias culinarias mediante instalaciones portátiles. A partir de ahora, el recinto dispondrá de unas dependencias plenamente equipadas para albergar eventos gastronómicos de forma estable.

La nueva cocina incorpora zonas específicas para el lavado, preparación, cocción y servicio de alimentos. Para ello se han ejecutado trabajos de adecuación en fontanería, saneamiento, electricidad y revestimientos, además de instalar equipamiento profesional como hornos, freidoras, fuegos industriales, fregaderos, cámaras frigoríficas y lavavajillas.

Nuevo marco de oportunidades

Estas mejoras buscan consolidar el proyecto "Bocamina", una iniciativa que combina alta gastronomía, patrimonio industrial y promoción turística y que se ha convertido en uno de los eventos más singulares de la oferta turística mierense. La posibilidad de disponer de unas instalaciones permanentes permitirá "ampliar las posibilidades de uso del recinto y facilitar la organización de nuevas actividades".

El concejal de Turismo, Álvaro González, enmarcó esta actuación dentro de la estrategia municipal para convertir el turismo en uno de los motores de desarrollo económico del concejo. El edil destacó que Mieres está apostando por proyectos "singulares e inéditos", como la transformación del Pozu Santa Bárbara en un centro de experiencias artísticas, el propio "Bocamina" o el Reto Territorio Minero, iniciativas que buscan diferenciar la oferta local.

En esa misma línea, el Ayuntamiento destaca que continúa avanzando en nuevos proyectos vinculados al patrimonio industrial. Entre ellos, citan la futura sala inmersiva del Pozu Santa Bárbara, cuya apertura está prevista para este verano. La culminación de las obras en el Pozu Espinos supone "un nuevo paso en la recuperación de un enclave emblemático de la historia minera de Turón, que encuentra ahora una segunda vida ligada a la cultura, el turismo y la gastronomía".