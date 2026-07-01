Duro Felguera estrena sede en Langreo para iniciar "una nueva etapa" en el concejo en el que nació: "Volvemos a casa, a los orígenes"

Susana Santos estrenaba despacho oficialmente este miércoles 1 de julio, aunque ya lo había ocupado el lunes, y ese estreno tenía mucho de simbólico. Es directora de la asesoría jurídica del comité de dirección de Duro Felguera y durante el último año y medio ha invertido cientos de horas en un trabajo que le salió bien. El pasado 15 de junio el juez aprobaba la homologación del plan de reestructuración de la compañía, una resolución que alejaba definitivamente el riesgo de concurso de acreedores y validaba la hoja de ruta definida por la empresa, que "proporciona las condiciones necesarias para ejecutar con solidez el plan de futuro previsto y permite a Duro Felguera iniciar una nueva fase centrada en la estabilidad, la actividad y el crecimiento ordenado, una vez despejadas las cargas de los proyectos históricos", destacaron hace apenas dos semanas fuentes de la compañía.

Susana Santos, directora de la asesoría jurídica del comité de dirección de Duro Felguera / D. O.

Pero el simbolismo no se reduce solo a esa nueva fase de estabilidad y crecimiento ordenado. El nuevo despacho de Susana Santos (cuyo padre también trabajó en duro, oucpando el mismo cargo) está en la planta baja del edificio Los Relojes, uno de los dos que Duro Felguera ha ocupado en Valnalón, en Langreo, después de vender su sede en el parque tecnológico de Gijón. Por eso ella tiene la sensación de “volver a casa”. El lugar en el que este miércoles empezaron a trabajar parte de los 525 empleados que actualmente tiene la empresa -no todos están en las nuevas oficinas- es el mismo en el que nació Duro Felguera en 1858. El edificio Los Relojes era el taller mecánico y allí tenía su vivienda el fundador, Pedro Duro, dos plantas más arriba de donde ahora trabaja Santos.

La directora de la asesoría jurídica también regresa a un lugar en el que trabajó. Lleva 34 años en la empresa. “Empecé en Gijón, vine para La Felguera, luego estuve en Oviedo, volví a La Felguera, nos trasladamos a Gijón en 2009 y ahora vuelvo”, detalla. “Tengo muchos recuerdos, para mí esto no es empezar algo, es volver”. Además, esa vuelta, “se hace con la satisfacción de haber hecho las cosas bien, de lograr la homologación y comenzar una nueva etapa de Duro Felguera desde aquí”. “Es un lugar bonito, un espacio agradable”, reconocía.

Dos edificios y 8.000 metros cuadrados

Además de la asesoría jurídica, en Los Relojes, uno de los edificios de ladrillo visto característicos de Valnalón, con 2.500 metros cuadrados, se ha instalado el resto del área corporativa, con los servicios financieros, recursos humanos, comunicación y la dirección de la empresa. A pocos metros, al otro lado de la calle, Duro Felguera ha ocupado también el edificio Incuv@tic II, de 3.500 metros cuadrados y en el que hasta ahora estaba Capgemnini. Allí están los departamentos de ingeniería, medio ambiente, calidad, seguridad y salud.

El primer día oficial de trabajo el ir y venir de trabajadores era constante de un edificio a otro. Iban “de visita” de un lado a otro para conocer las nuevas instalaciones. Miguel Herrero, responsable de postventa y Arturo Menéndez, responsable de la división de Inteligence System (almacenes logísticos inteligentes). Empezaron este miércoles una nueva etapa profesional en Valnalón. Menéndez es otro de los que ya había trabajado en La Felguera, “y ahora es volver a los orígenes”. Estaba satisfecho con “unas instalaciones amplias y cómodas” y no le suponía ningún inconveniente el traslado de Gijón a La Felguera pese a vivir al lado del Parque Tecnológico, donde tenía su sede en la empresa. “Mi andadura en Duro Felguera empezó aquí, en Valnalón, y aunque me queda más lejos, la distancia no es para tanto, son 20 minutos de coche”. Herrero no conocía la zona, es más joven en la empresa y vive en Oviedo, así que “el traslado no me perjudica mucho, me da igual ir a Gijón que venir aquí”, explicaba. Además, añadía, “las instalaciones, los espacios, están muy bien”. Lo mismo opinaba Roberto Álvarez, también residente en Oviedo, que señalaba que ir a diario a trabajar a La Felguera “es lo mismo que ir a Gijón”. En Langreo “las instalaciones están muy bien, estamos muy cómodos y al ser dos edificios está todo muy bien repartido”, explica.

Traslado de Duro Felguera a Valnalón / D. O.

El encargado de que todo fuese correctamente en el regreso de Duro Felguera a sus orígenes es en buena medida Alberto García, responsable de patrimonio de la empresa. Él ha estado al frente de una mudanza que “ha sido de locos, bastante complicado”, reconoce. Se ha trabajado durante mes y medio “de lunes a domingo” y el primer día de trabajo todavía faltaban cuestiones menores por ajustar. García explica que “cuando en 2009 nos trasladamos a Gijón fue mucho más sencillo porque se habían comprado los muebles, se instalaron allí y luego fue la gente, ahora lo hemos traído todo, mesas, sillas, mamparas todo, y eso ha sido un trabajo descomunal”. No fue solo el traslado, fue toda la logística previa de prepararlo todo.

Los dos edificios lucen desde la semana pasada el logotipo de Duro Felguera. Todo tiene mucho significado. Duro Felguera inicia una nueva etapa en el lugar donde nació pero el espacio no es el mismo. Ya no hay la trinchera ferroviaria y están en marcha las obras de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento. Es una nueva etapa no solo para Duro sino para La Felguera y para todo Langreo.

D.O.

Impacto en la zona

La llegada de 525 trabajadores también supone un aliciente para la zona, aunque los comerciantes y hosteleros aún no lo han notado. Están esperanzados, pero tienen sus dudas mientras no se acaben las obras de urbanización del plan de vías y se solucionen cuestiones como el aparcamiento.

En la gasolinera de Valnalón, Aurora Fernández, lo tiene claro. “Hasta que no arreglen la carretera y acaben la obra ya pueden venir 500 trabajadores o los que sean”. De todos modos piensa que la llegada a la zona de medio millar de empleados “repercutirá” en las ventas aunque calcula que “no lo sabremos hasta más adelante, cuando pase el verano porque julio y agosto son meses engañosos y habrá muchos que estén de vacaciones”.

David Ariste, hostelero de La Felguera / D. O.

En una cafetería cercana, La Menuda, al otro lado del espacio que ocupaban las vías, David Ariste, tiene una sensación parecida. “Supongo que en cuanto empiecen todos tendremos más gente” dice, pero… “el problema es el aparcamiento y esos problemas también crecerán”. El hostelero asegura que aparcar en la zona “es muy complicado”. “Había una explanada en Langreo Centro en la que aparcaba mucha gente y ahora están construyendo dos edificios, y con la urbanización del soterramiento también han quitado muchas plazas”, explica. Algunos de sus clientes “muchas veces nos dicen que no vienen al bar porque no tienen donde aparcar”.

Aquilino Pérez, hostelero de La Felguera / D. O.

Precisamente junto a la explanada que antes era aparcamiento y ahora se levanta un edificio, tiene su negocio Aquilino Pérez. El dueño de “Los Repes”, un clásico en Langreo Centro, aplaude la llegada de Duro Felguera, “pero no solo de ellos, también de los obreros que están construyendo el edificio y de cualquier empresa que se instale en Langreo”. Él cree que tiene poco margen para atender a más clientela porque siempre tiene el bar y la terraza lleno, pero “todo lo venga es bueno, y si no es para mí es para otros locales donde irán a comer o a tomar algo”, subraya.

Por el momento, el desembarco de Duro Felguera en Valnalón se resume en esa sensación de vuelta a los orígenes y en expectativas de futuro para la empresa y para los negocios de alrededor. Se verá con el tiempo.