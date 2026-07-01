Un embalse con vistas: así son las gradas para competiciones deportivas instaladas en Tanes (con capacidad para 80 espectadores)

A unos metros del embalse de Tanes ya lucen las nuevas gradas desmontables. Un espacio que se prevé destinar a acoger a los espectadores en futuras competiciones deportivas. El proyecto para incorporar el uso lúdico y el deportivo en el enclave del concejo de Caso da un paso más con la instalación de esos asientos.

Las gradas móviles tienen capacidad para 80 personas en cuatro hileras de asientos de ocho metros de longitud cada una y que tienen una escalera central. Se ha instalado al lado de los edificios desmontables existentes para almacenes y vestuarios y no supera su altura.

Las gradas. / LNE

Las gradas móviles, que fueron fabricadas por Hierros La Mozquita, de Llorío (Laviana), costaron 41.624 euros. Al diseñarlas se ha optado por integrar la solución en el entorno, con un acabado similar al del pantalán del parque natural de Redes, minimizando el impacto visual.

Treinta y tres piraguas de forma simultánea

En el embalse de Tanes, primero se estrenó, en el verano de 2024, el uso deportivo, para entrenamientos y cursos de iniciación. Posteriormente, ya en esta primavera comenzó el periodo de prueba el uso turístico con itinerarios guiados.

Solo cien embarcaciones (piraguas y kayaks) pueden estar registradas para meterse en las aguas. De ellas solo 33 pueden estar en el agua de forma simultánea, según los permisos otorgados al Ayuntamiento de Caso para el uso lúdico en la zona. Además, la Federación Asturiana de Piragüismo tiene la potestad para autorizar el uso de nueve embarcaciones más, “en navegación simultánea”, para favorecer el uso deportivo.