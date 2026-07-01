El influencer Denis Díaz, de los "viernes de barro" a "campanero" navideño de San Martín: "Es un divulgador con un estilo espontáneo y auténtico que ha logrado conectar con un público muy amplio"

El popular agroinfluencer Denis Díaz dará las campanadas de 2027, el domingo 27 de diciembre, en la fiesta de fin de año que por cuarto año consecutivo va a organizar el Ayuntamiento de San Martín en la plaza de Ramón y Cajal, en el marco de la celebración navideña que la institución local programa en colaboración con asociaciones vecinales.

Denis Díaz, de 27 años, es un creador de contenido y ganadero asturiano, residente en las proximidades de La Campeta, conocido en redes sociales como agroinfluencer, que ha conseguido crear una comunidad de más de 200.000 seguidores, convirtiéndose en una de las voces emergentes del contenido rural en España. Con secciones como los "Viernes de barro", una de las más populares, o resumenes de sus partidos de fútbol, es uno de los creadores de contenido asturianos más populares.

David Orihuela / Fernando Rodríguez

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"El amor por el medio rural y las tradiciones, que sus abuelos le inculcaron desde niño, le ha llevado a gestionar una explotación ganadera, desarrollando un trabajo que posteriormente refleja en sus redes sociales de una forma cercana, natural y con un marcado sentido del humor", explicaron fuentes del Ayuntamiento de San Martín, para agregar que "además de entretener, Denis divulga sobre naturaleza, sostenibilidad, tradiciones rurales y la importancia del relevo generacional en el campo, con un estilo espontáneo y auténtico que ha logrado conectar con un público muy amplio, acumulando millones de visualizaciones mensuales y posicionándose como uno de los creadores de contenido rural con mayor crecimiento en España".

El agroinfluencer, que recoge el testigo del cocinero Cristian González y de sus predecesores, la atleta olímpica Bárbara Camblor y el empresario hostelero Marcos Granda, será el encargado de animar la fiesta de fin de año, desde la plaza del Ayuntamiento y dar las campanadas con las que San Martín celebrará, con unos días de antelación, la entrada en el año nuevo 2027.

"En la actualidad, Denis representa una nueva generación de profesionales del campo que utilizan las redes sociales para ofrecer una imagen renovada del medio rural, demostrando que la ganadería, el emprendimiento y la comunicación digital pueden convivir en perfecta armonía y complementarse", finalizaron los responsables municipales.