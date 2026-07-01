Langreo reclama al Principado "soluciones" para "aliviar" las retenciones por la obra en el puente de Sama y más información sobre el "alcance y duración" de los trabajos

El gobierno de Langreo reclama al Gobierno regional "soluciones" para "aliviar" los problemas de tráfico que están generando las obras en el puente atirantado del Corredor del Nalón, en Sama. El Alcalde, Roberto García, mantendrá este jueves un encuentro con el director general de Infraestructuras del Principado "para abordar las afecciones derivadas" del corte del puente para evaluar su estado. El regidor también solicitará "más información sobre el alcance y duración de las obras" y que se aprovechen los trabajos para llevar a cabo también actuaciones sobre la "recogida y reconducción" del agua de lluvia en la infraestructura, con bajantes, para evitar que se precipite directamente sobre la calle.

El tráfico quedó cortado en sentido Oviedo el pasado lunes. La prohibición de circulación se prolongará durante todo el mes de julio en los días laborales y en horario de 9.00 a 19.00 horas. Esta medida, que se toma para poder realizar trabajos en la parte superior de los 32 tirantes del puente ha provocado estos días tráfico denso y retenciones en el desvío por la carretera que conecta La Felguera con Les Pieces, en concreto en la zona próxima a la glorieta de Langreo Centro y problemas en el casco urbano de Sama. El puente atirantado es un tramo que registra el paso de 20.000 vehículos diarios.

El encuentro del alcalde de Langreo con el director general de Infraestructuras del Principado, Guzmán Castro Amigo, tendrá lugar en la Consejería de Movilidad. La reunión fue solicitada por el gobierno local "con el objetivo de buscar soluciones compartidas que mejoren el tráfico en la zona de Sama, afectada tras el corte por obras del puente atirantado del Corredor del Nalón", expresaron fuentes municipales.

Los trabajos en la parte alta del puente. / .

El gobierno local considera necesario "revisar y reforzar las medidas adoptadas hasta el momento, al entender que están resultando insuficientes para dar respuesta a la situación generada y que están provocando importantes inconvenientes para vecinos y vecinas, así como para quienes transitan diariamente por la zona". El ejecutivo municipal quiere "trasladar al Principado" la "necesidad de encontrar alternativas que permitan aliviar la circulación tras haber comprobado directamente las retenciones y dificultades que se están produciendo en los accesos y vías del entorno".

Bajantes

Además, el equipo de gobierno propone aprovechar las actuaciones que se están desarrollando en el puente para "intervenir también sobre la recogida y conducción de aguas" de la infraestructura "incluyendo la instalación de bajantes". El "objetivo es corregir un problema estructural que se viene registrando desde su puesta en funcionamiento y que provoca que el agua se precipite hacia el aparcamiento de la glorieta de Mieres y la zona de Los Llerones, así como otras zonas colindantes, generando molestias y situaciones de riesgo tanto para peatones como para conductores".

El gobierno local reconoció que unas obras de estas características "conllevan inevitablemente molestias para la ciudadanía", pero entiende que "deben servir también para solucionar deficiencias arrastradas desde hace años y mejorar las infraestructuras existentes".

También trasladará el Alcalde al Principado la "preocupación y el malestar expresados por numerosos vecinos ante la falta de información sobre cuestiones tan relevantes como la duración prevista de las obras o las actuaciones concretas que se están ejecutando en un puente sobre el que se anunció la necesidad de acometer medidas consideradas urgentes".

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El equipo de gobierno expuso su "plena disposición a colaborar y trabajar conjuntamente para contribuir a minimizar las afecciones y encontrar soluciones que permitan reducir las molestias que esta situación está ocasionando a la ciudadanía".