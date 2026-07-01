Todo listo para el encuentro de las Polas de Asturias y León (que este año se celebra en Sobrescobio): el programa incluye mercado tradicional, juegos populares y música

Se han convertido ya en citas ineludibles. Se trata de los encuentros que se celebran las Polas de Asturias y León, que vivirán un nuevo capítulo el próximo día 11 en Sobrescobio. Será la Polina la representante local. El Ayuntamiento ya lo tiene todo listo, con un programa que incluye mercado tradicional, juegos populares y actuaciones musicales.

La jornada comenzará a las 11.30 horas en la Casa del Agua de Rioseco, con el acto institucional. La bienvenida correrá a cargo del alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez. A continuación intervendrá Tensi Carmona, concejala de Turismo de Sobrescobio, con la ponencia "Del Pasado al Presente: La Memoria de Sobrescobio". También participará el presidente del Principado, Adrián Barbón.

A las 12.30 horas, la actividad se trasladará a la plaza de Rioseco, donde se abrirá el Mercáu Tradicional, con la participación de la Banda de Gaitas "Garulla". Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá juegos tradicionales a cargo de "MasPaz". Durante todo el día actuará el Coro Tertulia Peña Careses, de Siero, y a las 18.00 horas está prevista la actuación de la Bandina "La Garrapiella".

Asistentes

Tras la suspensión del encuentro durante casi dos décadas, las ocho polas de Asturias y León (Pola de Laviana, Pola de Siero, Pola de Allande, Pola de Lena, Pola de Somiedo, Pola del Pino, La Polina de Sobrescobio y Pola de Gordón) recuperaron los encuentros hace dos años. El último de ellos tuvo lugar el pasado mayo, en Pola de Somiedo, y ahora el turno lo ha recogido Sobrescobio.

Pero en el resto de localidades participantes ya se están moviendo para acudir al encuentro que se celebrará en el municipio coyán. Es el caso del Ayuntamiento de Aller, que ya se ha puesto en marcha para organizar un viaje hasta Sobrescobio. La excursión está financiada por el Consistorio y la inscripción debe de hacerse en el Centro Social de La Pola del Pino. Quedan aún dos fechas para que los interesados puedan registrarse, en un proceso que cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal y Cultural La Pola Vieya. En concreto, los que quieran acudir al encuentro pueden apuntarse este jueves, 2 de julio, de 19.00 a 21.00 horas, y el próximo sábado, 4 de julio, de 12.30 a 14.00 horas.