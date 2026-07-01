La seguridad en los conciertos del pozo Barredo de las fiestas de San Xuan de Mieres, en entredicho: el PP pide una investigación
Los populares se hace eco de las deficiencias denunciadas por parte de una asociación profesional de la seguridad privada
Fueron, junto a "Sanguijuelas del Guadiana" y "Celtas Cortos", los conciertos estrella de las recientes fiestas de San Xuan en Mieres. Víctor Manuel y la orquesta "Panorama City" reunieron a miles de personas en el pozo Barredo. Sin embargo, no todo estuvo a la altura. Al menos, así lo denuncia el grupo municipal del Partido Popular de Mieres, que solicita al Ayuntamiento la apertura de una investigación sobre "la actuación de la empresa encargada de la seguridad privada, al apreciar posibles incumplimientos en la prestación del servicio contratado". La iniciativa del PP llega después de que una asociación profesional del sector de la seguridad privada haya puesto de manifiesto diversas incidencias detectadas durante la prestación del servicio, pidiendo la práctica de las actuaciones inspectoras oportunas.
Los hechos
En concreto, el PP denuncia que durante el concierto de Víctor Manuel, celebrado el pasado 19 de junio, "el personal de seguridad privada que prestaba servicio uniformado carecía del distintivo o placa profesional reglamentaria, que debe portarse de forma visible conforme a la normativa".
Según explica el concejal del Partido Popular, Víctor Ferreira, "hemos tenido conocimiento de unos hechos que, de confirmarse, podrían suponer un incumplimiento de las obligaciones legales que afectan tanto a los vigilantes de seguridad como a la empresa adjudicataria del servicio". Además, dijo "existe ya una actuación iniciada por una asociación profesional del sector ante el Servicio de Seguridad Privada, por lo que hemos solicitado que el Ayuntamiento investigue lo sucedido y depure, en su caso, las responsabilidades que correspondan".
Botellón
Asimismo, el PP también ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento diversos hechos ocurridos durante la jornada del 20 de junio, con motivo de la actuación de la orquesta "Panorama City" en la misma explanada del Pozo Barredo. "Ese día no se habría establecido el habitual control 'anti-botellón', una medida que venía aplicándose en ediciones anteriores", explicaron los populares.
Además, la denucia de Ferreira agrega que "los miembros del servicio de seguridad permanecieron durante buena parte de la actuación situados en la parte posterior del escenario, en lugar de encontrarse en la zona frontal del mismo, donde se concentraba el público y donde debía desarrollarse la labor de vigilancia y control". Y para rematar "la barra instalada en el recinto habría permanecido abierta al público sin vigilancia por parte del personal de seguridad, pese a tratarse de un espacio que requería supervisión".
Investigación
"Todo ello dibuja un escenario que merece ser aclarado. No estamos hablando de hechos aislados, sino de posibles deficiencias en la prestación de un servicio especialmente sensible, contratado precisamente para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de unos eventos multitudinarios", afirma Víctor Ferreira.
"La seguridad no puede entenderse como un mero trámite administrativo. El Ayuntamiento tiene la obligación de comprobar si el servicio contratado se ejecutó conforme a lo exigido en el pliego y en la normativa aplicable. Si hubo incumplimientos, deberán exigirse las responsabilidades oportunas; y si no los hubo, también conviene despejar cualquier duda con la máxima transparencia. Cuando hablamos de la seguridad de miles de personas, no cabe mirar hacia otro lado", concluye Ferreira.
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