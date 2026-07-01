Setenta jóvenes de toda España analizan en Mieres las barreras que dificultan su emancipación y alimentan el riesgo de pobreza

Unos 70 jóvenes llegados desde diferentes puntos de España analizan estos días en el campus de Mieres los problemas vinculados a la precariedad laboral y al acceso a la vivienda que, según diversos estudios, forman parte de las barreras que atrapan en la jaula de la pobreza a uno de cada cuatro jóvenes españoles. El encuentro concluirá este viernes con la presentación de las conclusiones que serán trasladadas a las administraciones públicas para su análisis y posible aplicación.

El Encuentro Estatal de Participación Juvenil, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN España) en colaboración con EAPN Asturias, se desarrolla bajo el lema "Rompiendo el ciclo de la pobreza" y reúne a participantes vinculados a proyectos de inclusión social de todas las comunidades autónomas. Según el XVI Informe "El Estado de la Pobreza" de EAPN, el 27% de los jóvenes de entre 16 y 29 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Participantes en el acto de apertura del encuentro. / D. M.

La presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, destacó que el foro ofrece "una oportunidad interesantísima" para que jóvenes de diferentes territorios "compartan experiencias, debatan sobre las dificultades que afrontan y elaboren propuestas que posteriormente podrán presentar a responsables públicos". Entre los cerca de 70 asistentes de toda España se encuentra una delegación asturiana formada por una veintena de jóvenes que participan habitualmente en programas de las entidades de la red.

Durante las sesiones se abordarán cinco grandes ejes de trabajo: vivienda, empleo digno, salud mental, ingresos mínimos y prevención de la pobreza intergeneracional. Rúa subrayó que la precariedad juvenil no puede entenderse de forma aislada, sino como el resultado, en muchos casos, de situaciones de vulnerabilidad que se arrastran desde la infancia y la adolescencia. "Se trata de romper ese círculo de la pobreza y evitar que la precariedad se acumule a lo largo de la vida", señaló.

Espacios de diálogo

Los debates se desarrollan mediante una metodología participativa y horizontal, con espacios de diálogo en los que son los propios jóvenes quienes fijan prioridades y elaboran una agenda de propuestas. Entre los asuntos que centran las conversaciones figuran también la discriminación, la aporofobia y las dificultades para desarrollar un proyecto de vida autónomo.

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González, defendió la importancia de incorporar estas reflexiones a la acción política. A su juicio, una sociedad "moderna y avanzada no puede permitirse que una parte tan importante de su juventud permanezca en riesgo de exclusión ni que encuentre obstáculos para acceder a una vivienda o a un empleo estable". En este sentido, aseguró que las conclusiones del encuentro servirán para orientar futuras políticas públicas y reivindicó la necesidad de mantener una apuesta continuada por la vivienda pública como herramienta para facilitar la emancipación.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, mostró su satisfacción por el hecho de que el concejo haya sido elegido como sede del encuentro y destacó que escuchar directamente a la juventud "permitirá a las administraciones conocer mejor sus necesidades y diseñar respuestas más eficaces". Las conclusiones serán presentadas este viernes ante representantes del Gobierno del Principado y del Instituto de la Juventud de España (Injuve), con el objetivo de trasladar las demandas surgidas de tres jornadas de reflexión y trabajo colectivo.