La sidra llega a la Universidad, un curso de verano analiza en Langreo la cultura sidrera: "Hay que seguir investigando sobre ella"

La cultura sidrera asturiana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 4 de diciembre de 2024. Hubo orgullo y celebración, pero como apunta Xuan de Con, profesor de antropología de la UNED, “eso no era una meta, abre nuevos debates”. De este modo la Cátedra de la Cultura Sidrera, con sede en la Casa de la Buelga, en Ciaño, acoge esta semana el primer curso de extensión universitaria sobre “La Cultura Sidrera en Asturias. Historia, ciencia y patrimonio”, coordinado por Luis Benito García, director de la cátedra e impulsor de la candidatura que culminó con el reconocimiento de la Unesco.

García subrayó que se trata de una experiencia pionera “para intentar fomentar y seguir investigando sobre cultura y historia sidrera”, que, por primera vez, dedica un monográfico completo a la cultura de la sidra desde un enfoque académico interdisciplinar que abarca desde la antropología y la historia hasta la gastronomía y las ciencias experimentales. Se trata de poner todo eso en común “y ver cómo permeabiliza en todos los aspectos culturales de Asturias”.

La jornada de este miércoles estuvo dedicada a la gastronomía y la de este viernes se centrará en la investigación, algo que alegra especialmente al director de la cátedra, “por la presencia de muchos investigadores jóvenes”.

El quesu Casín

La mañana del miércoles, Ana Lobeto, habló de la "Historia y cultura del quesu Casín", trazando la evolución histórica de este producto desde la Edad Media hasta la era contemporánea, enfatizando el impacto positivo que tuvo la aprobación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) para preservar la tradición. Por su parte, Xuan Fernandi, en "La alimentación campesina en la Asturias preindustrial", exploró la alimentación en Asturias en la etapa preindustrial y cómo el consumo pasó de ser ocasional a convertirse en habitual al cambiar los modos de vida.

Gastrificación

El curso también abordó los retos del presente a través de la intervención de Lluis Nel Estrada, titulada "Gastronomía asturiana y cultura sidrera como antídoto a la gastrificación". Para Estrada, la sidra y todo lo que rodea a la bebida puede ser un contrapeso para uno de los grandes problemas que sufre la gastronomía, por ahora no muy acuciante en Asturias, el de que en todos los lugares se come lo mismo porque todos los restaurantes son iguales en Madrid, Barcelona, Nueva York y Japón.

La mirada antropológica de Xuan de Con en "El proceso de patrimonialización de la sidra asturiana" aclaró que la declaración de la UNESCO no constituye un punto de llegada, sino un nuevo desafío que abre debates complejos sobre la gobernanza administrativa y política del patrimonio, siendo la etnografía una herramienta clave para comprender los usos que la comunidad hace de su herencia sidrera.

Para hoy jueves, entre los investigadores estará Carlos Otero, secretario de la cátedra, que hablará de José Caunedo y Cuenllas, un cura de Amandi, Villaviciosa, que en el siglo XVIII escribió autor de los dos primeros tratados específicos sobre el cultivo de la manzana y la producción de sidra.