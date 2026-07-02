Aller se engancha al turismo minero: el Ayuntamiento invierte 90.000 euros para hacer visitable la bocamina "La Señora"

Los valles mineros ya no extraen carbón, pero en sus territorios existen incontables vestigios de ese pasado ligado al negro mineral. Y muchos de ellos se están aprovechando como oportunidades para la puesta en marcha de proyectos culturales y turísticos. Ahora, en Aller se va suma un nuevo elemento a ese catálogo de bienes puestos en valor para enaltecer el trabajo de quienes picaron la roca para dar sustento a sus familias. Se trata de la bocamina "La Señora", en el valle del Río Negro, un enclave que ya ha sido recuperado y que se va a poder visitar. El Ayuntamiento, gracias a la financiación del programa Leader de la Montaña Central, ya ha recepcionado los trabajos para la rehabilitación de este espacio y su preparación como elemento turístico.

Las obras, adjudicadas a la empresa allerana "Caleyín e Hijos", tuvieron un coste cercano a los 90.000 euros, IVA incluido, y contaron con un plazo de ejecución de dos meses. "Las obras proyectadas tratan de poner en valor la plataforma minera existente ante la bocamina de 'La Señora'", se explica en los pliegos de condiciones, que detallan también los trabajos realizados para tal fin. Y a tenor del resultado, se ha conseguido.

El desarrollo

El proyecto que se ha llevado a cabo en la bocamina de Santibáñez de Murias llevó aparejadas varias obras. Por un lado, el desbroce general del acceso y la plataforma, así como también el acondicionamiento del camino de acceso con instalación de una barandilla en la zona de muro de sostenimiento existente poco antes de la entrada en la plataforma. Además, también se limpió y aseguró el frente de la bocamina y el inicio del transversal. Por otra parte, también canalizaron las aguas que salen de la bocamina hacia un pozo de hormigón que, a su vez, y después de llevar el agua por varias tuberías, lo depositaba en el mismo punto que se venía haciendo.

En lo referente al plano más ornamental del proyecto, se incluía la construcción de plataformas de hormigón para la instalación de dos mesas y cuatro bancos de hormingón armado prefrabricado. También en estas plataformas se instaló una recreación de "una situación de carga de vagonetas con cargadora".

La entrada a la bocamina La Señora, en Santibáñez de Murias, tras su rehabilitación. / Cedida a LNE

Picadores

Además, también se podrá visitar en "La Señora" otra recreación, en este caso de una situación de trabajo de arranque de carbón. La escena estará compuesta por dos maniquíes, que evocan a un picador y a un "guaje" (ayudante minero) debidamente vestidos y preparados con un martillo (entregado por el ayuntamiento de Aller). Por último, el proyecto incluye la señalización de la zona, tanto en lo referente a los accesos hasta la bocamina, como de las recreaciones que se instalarán en la misma.

Un de los maniquís instalados en la bocamina. / Cedida a LNE

El Alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, indicó que "con este proyecto pretendemos seguir aprovechando el patrimonio industrial que tenemos en nuestro territorio". "La apuesta por el turismo, y en este caso por el turismo minero, es una de nuestras señas de identidad, y seguiremos manteniendo estas mismas políticas en próximos proyectos", apuntó el regidor.