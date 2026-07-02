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El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena

El primer capítulo tendrá lugar el sábado, en el marco de la fiesta del Corderu, que se celebra el Llagüezos el domingo

Salvador Ondó y Lucía Velasco.

Salvador Ondó y Lucía Velasco.

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Pola de Lena

Salvador Ondó, campeón de escanciado de Asturias y "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA el pasado febrero, y Lucía Velasco, ganadera y creadora de contenido, serán los primeros cofrades de mérito de la Cofradía Gastronómica del Corderu a la Estaca de Pola de Lena. Unos nombramientos que se oficializarán este sábado, 4 de julio, a las 11.45 horas, en el Teatro Vital Aza, donde se celebrará el Primer Gran Capítulo de la entidad.

Además, durante el acto se hará entrega de la distinción de Cofrades de Honor a los Ayuntamientos de Lena y Quirós, en reconocimiento a su labor como organizadores de la Fiesta del Corderu desde sus inicios. Del mismo modo, se nombrará "Collaciu" a Eligio del Castillo, periodista y responsable de la librería Miguel, de la Pola.

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La Cofradía del Corderu a la Estaca se ha creado con el fin de potenciar y divulgar esta popular elaboración y nace de la mano de una fiesta que cuenta con una importante tradición y que sirve de hermanamiento para los concejos de Lena y Quirós cada primer domingo de julio.

Actos

El programa arrancará este mismo viernes, 3 de julio, con una visita cultural al Aula Didáctica del Prerrománico Asturiano de La Cobertoria y a la iglesia prerrománica de Santa Cristina, uno de los grandes referentes patrimoniales de Asturias. La jornada concluirá con una cena de bienvenida en el restaurante La Fragata, en Pola de Lena, dirigida a los cofrades que se incorporen ya desde el primer día a la actividad.

La puesta de largo de la Cofradía será el sábado, con un programa amplio, que arrancará a las 10.30 horas, con la recepción de las cofradías participantes en el Ayuntamiento de Lena, donde se entregarán las acreditaciones y se realizará la foto de familia. Media hora más tarde, a las 11.00, comenzará el desfile cívico por las calles de la Pola hasta el Teatro Vital Aza. La comitiva estará acompañada por la banda de gaitas "Güestia" y por el grupo de baile "Flor de Xanzaina", de Pola de Lena. Allí tendrá lugar el Gran Capítulo en el que la Confradía se presentará en sociedad. Y se reconocerá a Salvador Ondó y Lucía Velasco como Cofrades de Mérito, junto al resto de reconocimientos que se conceden. La Cofradía del Corderu contará con padrinos de excepción: la Cofradía del Desarme, de Oviedo, y la Cofradía del Bonito, de Colindres. Habrá más actividad por la tarde, con comida y música en el hotel Santa Cristina.

La fiesta

El domingo llegará la gran fiesta del corderu en Llagüezos, declarada de Interés Turístico Regional. El programa comenzará a las 10.00 horas con la venta de vales, al precio de 25 euros la ración. A las 12.00 horas tendrá lugar la apertura oficial de la fiesta, a cargo de la Banda de Gaites Güestia, de Lena, y la Banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós, de Quirós.

Fiesta del corderu en el prau Llaguezos asadores Lena Quiros

El reparto de raciones en la última fiesta de Llagüezos. / A. Velasco

A las 13.00 horas se realizará la entrega de una placa a los Güelos del Aramo, mientras que el reparto de raciones comenzará a las 14.00 horas. La jornada concluirá, en lo que respecta al programa principal, con la entrega de premios a los asadores, prevista para las 16.30 horas.

Noticias relacionadas y más

La organización también habilitará autobuses. Desde La Pola, las subidas serán a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y las bajadas a las 17.00 y 19.00 horas. Desde Bárzana, la subida será a las 11.00 horas y la bajada a las 19.00 horas.

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