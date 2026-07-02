Los "Greta Thunberg" del futuro se dan cita en Langreo: el concejo acoge un encuentro de "greenfluencers" europeos de entre 13 y 17 años
La iniciativa se desarrolla en el marco del programa de intercambio juvenil Erasmus+
Si alguien piensa en un activista medioambiental joven, la cabeza rápidamente le va a la archiconocida Greta Thunberg. Y con ella como icono, el concejo de Langreo acogerá, hasta el próximo 8 de julio, la segunda edición del intercambio juvenil Erasmus+, en el que jóvenes de entre 13 y 17 años aprenderán sobre sostenibilidad, redes sociales y creación audiovisual dentro de la iniciativa “De la Cuenca a Europa” impulsada por Langreo Juventud y coordinada por Ye Too Ponese.
"Greenfluencers LAB", que así se llama el programa, supone un intercambio juvenil europeo en el que jóvenes del concejo convivirán durante una semana con participantes procedentes de Italia, Portugal y Grecia para explorar nuevas formas de promover estilos de vida más sostenibles a través del videomaking y la comunicación digital.
Aprendizaje
El proyecto, impulsado por Langreo Juventud dentro de la iniciativa "De la Cuenca a Europa" y coordinado por Ye Too Ponese, se desarrollará en el albergue municipal de Lada. Fuentes municipales explicaron que "durante una semana las personas participantes compartirán una experiencia de convivencia intercultural basada en metodologías de educación no formal, el aprendizaje práctico y la creación colectiva". A lo largo del intercambio, las personas participantes tomarán parte en talleres de creación audiovisual y redes sociales, actividades en contacto con la naturaleza, juegos, dinámicas participativas y debates en torno a la sostenibilidad y el cambio climático.
"El objetivo es fortalecer la conciencia medioambiental de la juventud y dotarla de herramientas creativas y comunicativas para convertirse en agentes activos de transformación social dentro y fuera del entorno digital, demostrando el potencial de las redes sociales y del contenido audiovisual como instrumentos para sensibilizar, inspirar y promover hábitos de vida más responsables con el medio ambiente y fomentando al mismo tiempo el intercambio cultural y la participación juvenil europea", apuntaron responsables del ayuntamiento langreano.
Gala
Los vídeos realizados se proyectarán en la "Gala Internacional Greenfluencers Lab" que tendrá lugar el martes 7 de julio a las 12.00 horas en el Cine Felgueroso. Previamente, a las 10.30 horas, se celebrará una sesión informativa sobre las oportunidades que ofrecen los programas Erasmus+. Ambas actividades estarán abiertas al público. "Greenfluencers LAB forma parte del compromiso de Langreo Juventud y Ye Too Ponese por acercar las oportunidades europeas a la juventud de la comarca y fomentar su participación activa en la construcción de comunidades más sostenibles, creativas e interculturales", señalaron fuentes municipales.
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