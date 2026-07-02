Marisa Valle Roso y la superbanda femenina "Girls to the front" inaugurarán Talleres del Conde como "fábrica cultural"

“Talleres del Conde” es ahora una “fábrica cultural” y desde ella se pretende algo tan simple y tan complicado como ofrecer Cultura desde todas las esquinas posibles, la música, las artes plásticas, la danza, el teatro o la literatura. Por el momento esa cultura se vestirá de fiesta inaugural. Será los próximos días 17 y 18 de julio bajo el lema “Ye tuyo, ye nuestro” y aunque no lo ponga el cartel “ye gratis”.

Langreo, La Felguera. Visita al nuevo recinto ferial de Talleres del Conde. / Juan Plaza / LNE

Música

Para ese día, “Talleres” contará ya con dos escenarios, uno de ellos en la enorme nave exterior bajo la cubierta que ya se ha convertido en imagen del recinto. El primer programa de conciertos del nuevo espacio langreano incluye a Marisa Valle Roso y a la superbanda femenina “Girls to the front” formada por las músicas asturianas Mar Álvarez, Aroa González, Eva Díaz Toca, Lucía Quintana, María José Baudot, Sil Fernández, Alicia Álvarez, Mapi Quintana, Fee Reega y Cristina Montul. Además, tocarán el también langreano “Johnny Penicilina y los Frixuelos Eléctricos”, “Cassettres”, “Regodones”, “Phoenix CVLT”, “Malvis” y Samu Nahasa. A todo estom se sumará la pinchada de “La Viuda de Angelín” a la hora del vermú, una sesión que contará con la colaboración de Picofino, y el espectáculo de “Gaiteros del Carbón”. También habrá un espectáculo a cargo de “Danza Asturias”.

"Pozu creativu"

Pero no solo habrá música. “La fábrica cultural” langreana no produce solo un modelo de tornillos. En esta inauguración habrá representación de numerosas disciplinas artísticas y culturales. Pare de ellas se podrán ver en el mercadillo “Pozu creativu", punto de encuentro entre artistas y visitantes, integrando disciplinas que van desde la ilustración y el diseño gráfico hasta la fotografía artesanal, el grabado, la encuadernación de autor y el diseño textil. La intención de los organizadores, según se desprende de la documentación técnica del proyecto, es favorecer una interacción directa que impulse la economía cultural y permita al visitante conocer de primera mano los procesos de creación.

Empresas asturianas

Pero ese no será el único mercadillo. En ese primer fin de semana de actividades en “Talleres” estará presente la asociación “Empresas y Profesionales pol Asturianu (EPA)”, en una apuesta por dar visibilidad al tejido empresarial y profesional que utiliza la lengua asturiana como elemento de identidad, comunicación y desarrollo económico. Este espacio reunirá una selección de proyectos y pequeñas iniciativas procedentes de distintos ámbitos, incluyendo artesanía, ilustración, diseño, edición, productos culturales y otros sectores vinculados a la economía creativa y al uso normalizado del asturiano.

Gastronomía sobre ruedas

Y como la cosa dura un par de días, también habrá que comer. Así se instalarán furgonetas en las que se elabora y vende comida, también llamadas “foodtrucks” aunque sean de la cuenca. En la fiesta estarán “Atm Burguer”, “El Mundo de Lu”, “Curuxera”, “Kemekomo”, “La Dinamitera” y “Burbuey”.

Ya está todo diseñado para que “Talleres del Conde” abra de nuevo sus puertas como “Fábrica Cultural”. El fin de semana del 17 y 18 de julio es solo el principio.