Mieres quiere tirarse a la piscina: comienzan las obras para construir dos vasos al aire libre de Vega de Arriba (tras casi un lustro de espera)

El proyecto se anunció en 2022, y verá la luz un lustro después. Mieres volverá a contar con piscinas al aire libre en el casco urbano. Después de todas las vicisitudes que se tuvieron que superar en estos años, por fin la obra, que supone una inversión de casi 1,8 millones de euros, se ha puesto ya en marcha. Así lo anunció este jueves el Ayuntamiento de Mieres. A través de la concejalía de Deportes que dirige César Menéndez, explicaron que "ya ha comenzado la obra de las piscinas al aire libre", unos trabajos que incluyen la construcción de un vaso grande y uno infantil, así como aseos y vestuarios.

Las marcas tras las medidas topográficas, en el exterior de Vega de Arriba. / A. Velasco

Los trabajos han arrancado con las labores topográficas previas y la colocación de las instalaciones de obras y está previsto que en los próximos días comiencen las máquinas a trabajar. Algo ya tangible después de que haya pasado casi un lustro desde el anuncio del proyecto. Cierto es que las cosas no le han venido rodadas al Ayuntamiento para poder recuperar la piscina exterior de Vega de Arriba, que se iba a ejecutar, en un principio, con el remanente de tesorería de 2022. Sin embargo, el súbito incremento de precios de la energía obligó a posponer un año el gasto, ya que ese dinero se tuvo que destinar a pagar los suministros.

En 2024, el gobierno local sacaba por primera vez las obras a licitación, con un presupuesto superior al millón de euros. El concurso quedó desierto (como ocurrió en otros puntos de Asturias con infraestructuras similares). El motivo, de nuevo, un incremento de precios, en este caso de los materiales, que obligó al consistorio a replantear el proyecto y a tener que incrementar de forma notable el presupuesto.

Así, el pasado abril se adjudicaba finalmente la construcción de los nuevos espacios acuáticos de Vega de Arriba. Tras salir a concurso en casi dos millones de euros, los trabajos fueron adjudicados finalmente por exactamente 1.794.000 euros. Ahora, en pleno verano, lo que arranca ya es la obra civil, con el objetivo que el próximo 2027, las piscinas exteriores de Vega de Arriba se unan a las existentes ya en Turón y Paxío (gestionadas ambas por asociaciones vecinales).

El proyecto

El proyecto de las nuevas piscinas permitirá la construcción de dos vasos. El vaso de la piscina grande (piscina de natación) tendrá una profundidad media de 1,72 metros, con mínima de 1,30 y máxima de 2,06, mientras que la piscina infantil tendrá una profundidad mínima de 0 y máxima de 0,50. Además, se construirán unos nuevos vestuarios destinados a las personas usuarias de estas piscinas exteriores totalmente accesibles y adaptados. Todo ello en la parcela exterior de la actual piscina climatizada y gimnasio, lo que permitirá complementar este espacio y contar con un gran equipamiento de ocio y deporte en Mieres.

"Esta actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno local por la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas del concejo", explicaron desde el Ayuntamiento. Las fuentes aseguraron que "este compromiso se muestra con los más de 4 millones de euros movilizados el pasado año en este tipo de actuaciones y con proyectos tan importantes como la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón -ya con los últimos remates de obra-, las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas (ya en uso) o los trabajos realizados para renovar el césped de los campos de fútbol municipales". "Este proyecto es un compromiso del Gobierno y para hacerlo posible hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante en términos presupuestarios, pero el casco urbano de Mieres contará con piscinas al aire libre después de dos décadas sin este equipamiento", finalizó Menéndez Barriada.