San Martín flexibilizará los criterios para cubrir los puestos de secretario e interventor (vacante desde hace 16 años): "Esta situación está atascando el Ayuntamiento"

Más de tres lustros con el puesto de interventor sin cubrir de manera oficial han obligado al Ayuntamiento de San Martín a tomar medidas. Y lo hará el próximo lunes, en un pleno extraordinario, en el que pretenden flexibilizar los criterios para lograr captar candidatos. La agrupación Arranca San Martín aseguró que en los últimos años los puestos se han cubierto de forma temporal, pero ambos llevan desde hace semanas sin personal asignado, lo que está "atascando el Ayuntamiento".

En el expediente de la Comisión de Hacienda se explica que "se justifica la necesidad y conveniencia de modificar la categoría de los puestos de Secretaría e Intervención dado que este último se encuentra vacante desde hace más de 16 años habiendo quedado desierto en todos los concursos celebrados hasta el momento". "En previsión de futuro se estima conveniente rebajar la categoría de la Secretaría para facilitar que pueda ser cubierta con funcionarios de administración local con habilitación de carácter general incluso en caso de vacante temporal", agrega.

Además, el expediente señala que "las cifras oficiales aprobadas por el INE recogen que la población de este concejo en el año 2025 se fijó en 15.531 habitantes", y explica que para poblaciones de menos de 20.000 habitantes, se permite que los secretarios e interventores sean de Clase Segunda, en lugar de Clase Primera, como ahora mismo se requería en el consistorio.

Propuesta

El documento propone "reclasificar la Secretaría existente de clase primera en Secretaría de clase segunda, cuyo puesto está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría". Además, también pide "reclasificar la Intervención existente de clase primera en Intervención de clase segunda, cuyo puesto está reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería". Por último, de ser aprobados estos puntos por el Ayuntamiento, también han de comunicar "al Órgano competente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el acuerdo de Pleno junto con el expediente para que continúe con los trámites legales pertinentes y apruebe en su caso la reclasificación propuesta".

Con esta medida se pretende que estos puestos, ambos capitales para el funcionamiento de una administración local, puedan ser cubiertos con agilidad y de forma permanente, más allá de los parches que, tal y como asegura Arranca San Martín, se vienen poniendo ante la falta de profesionales que quieran quedarse en el Ayuntamiento.